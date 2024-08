NitrOlympX 2024: Drag-Racing-Fieber am Hockenheimring

Die NitrOlympX, das größte Drag-Racing-Event außerhalb der USA, kehren vom 23. bis 25. August 2024 auf den Hockenheimring zurück: Bereits zum 37. Mal treffen sich die besten europäischen Drag Racer auf der Rico Anthes Quartermile im berühmten Motodrom zum schnellsten Motorsport der Welt.

Rund 230 internationale Teams sorgen in 21 Auto- und Motorradklassen für volle Starterfelder und Non-Stop-Rennduelle. Darunter neun Profi-Klassen, die um FIA- und FIM- Europameisterschaftspunkte kämpfen. Spektakuläres Highlight und Publikumsmagnet Nummer 1 sind die Top-Fuel-Dragster mit Spitzengeschwindigkeiten von über 500 km/h.

Neben dem Kampf um EM-Punkte werden auch in den zahlreichen ambitionierten Sportsman- Klassen wieder fesselnde Rennen auf der 402,33 Meter langen Viertelmeile ausgetragen. Außerdem können sich die Zuschauer im frei zugänglichen Fahrerlager hautnah ein Bild vom "Treiben hinter den Kulissen" machen und das abwechslungsreiche Rahmenprogramm mit US-Car-Treffen, Ausstellungen, Führungen, Hot Seats, Händler- und Foodmeile und vielem mehr genießen.

Premiere: Boxen auf der Quartermile vor der Nightshow

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucher in diesem Jahr am Samstag, denn die berühmte Nightshow der NitrOlympX erhält eine spektakuläre Ergänzung: Boxerin Melina Maibaum aus Karlsruhe tritt im Titelkampf im WBC International Super Bantamgewicht gegen Titelverteidigerin Urvashi Singh aus Delhi/Indien an. Der Boxkampf über 10 Runden findet am Samstag, 24. August, um 18:30 Uhr direkt auf der Rico Anthes Quartermile statt. Die erfolgreiche sportliche Bilanz beider Athletinnen verspricht einen packenden Fight auf Augenhöhe.

Nightshow bei den NitrOlympX Foto: Hockenheim-Ring

Im Anschluss daran wird ab 20:00 Uhr ein zweistündiges Action-Feuerwerk im Rahmen der stets mit Spannung erwarteten Nightshow gezündet. Bei diesem weltweit einzigartigen Spektakel geht es richtig zur Sache:

Show-Acts, atemberaubende Motorrad-Stunts, Top Fueler und Jet-Dragster, die mit ihren Flammen die Nacht erhellen und mit der Wucht einer Apollo- Rakete über die Quartermile "brennen", gehören hier zum Repertoire und bieten den Zuschauern eine im wahrsten Sinne des Wortes "heiße" Show. Wie keine andere Veranstaltung verbinden die NitrOlympX hochkarätigen Sport mit Entertainment und Festivalatmosphäre.

Hier gibt es Tickets

Freitagtickets sind ab 29 Euro erhältlich und ein Wochenendticket für drei Tage Action kostet ab 75 Euro. Alle Tickets beinhalten den Zutritt zum Fahrerlager und sind über die Ticket-Hotline des Hockenheimrings +49 (0)6205 950 222 oder im Online-Ticketshop erhältlich. Den besonderen Adrenalin-Kick direkt an der Startlinie können sich Fans mit einem Hot-Seat-Ticket sichern.

Top-Fuel-Dragster erreichen bis zu 500 km/h Foto: Hockenheim-Ring

Der Boxkampf ist in den Wochenend- sowie Samstagstickets inkludiert, doch wer es exklusiver mag, kann sich ein Zusatzticket für die streng limitierte "Knock Out Zone" direkt am Boxring sichern. Diese Tickets sind für 125 Euro ebenfalls im Online-Ticketshop erhältlich.

Mehr Informationen unter: www.nitrolympx.de