DTM re-live: ADAC präsentiert bei Kick-off-Day alle Teams für 2023

Engstler hat es geschafft – zweites Audi-Team fix!

Das Team von Tourenwagen-Legende Franz Engstler hat es geschafft! Bisher haben die Allgäuer nur kommuniziert, dass man in den GT3-Sport einsteigt und auf der ADAC-Plattform mitmischen will, die Serie war aber noch unklar. Das Team hat zwei Audi R8 LMS von Abt und Rutronik gekauft. Die Frage ist nun, ob man beide in der DTM einsetzen wird.



Laut unseren Infos ist das wegen der Finanzierung unwahrscheinlich, zumal auch Youngster Marius Zug angeblich kein Kandidat mehr ist. Wahrscheinlicher ist da schon, dass das Team nur mit einem Audi und Franz Engstlers Sohn Luca Engstler in der DTM an den Start gehen wird. Langzeit-Sponsor Liqui Moly wird sich weiter beteiligen, DTM-Legende Manuel Reuter leitet das DTM-Projekt.