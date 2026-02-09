26 Talente, ein prominenter Abgang: So sieht der deutsche Förderkader 2026 aus

Die ADAC Stiftung Sport und der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) haben den deutschen Förderkader für die Saison 2026 präsentiert: Teil des Motorsport Team Germany, das am vergangenen Freitag in der Motorworld München vorgestellt wurde, sind in diesem Jahr insgesamt 26 junge Motorsport-Talente aus neun Disziplinen.

Während es 14 Neulinge gibt und zwölf Talente bereits im Vorjahr dabei waren, sind zugleich zehn Abgänge zu verzeichnen: Der prominenteste ist Deutschlands 21-jährige Formelhoffnung Tim Tramnitz, der 2025 in der Formel 3 am Start war und 2026 auch nicht mehr Teil des Red-Bull-Kaders ist.

Das gilt auch für Oliver Goethe, der ebenfalls nicht mehr Red-Bull-Pilot ist. Er geht aber 2026 in seine zweite Formel-2-Saison und ist weiterhin Teil des Förderkaders. Mit Youngster Elia Weiss, der im Vorjahr beim Rookietest der Formel E im Porsche saß, ist auch der Sohn von Claudia Hürtgen weiterhin Teil des Kaders.

Road-to-DTM-Gewinner nun Teil des Förderkaders

Neu dabei ist dafür Youngster Finn Wiebelhaus: Der Meister im ADAC GT Masters und Gewinner des Road-to-DTM-Programms kämpft dieses Jahr um ein HRT-Ford-Cockpit in der DTM.

Drei Motorsportler gehören nach Auslaufen ihrer Förderzeit und dem Übergang in eine Profikarriere weiterhin dem Programm an - und bilden den sogenannten Weltkader. Wenn man sie mitrechnet, steigt die Anzahl auf 30 Mitglieder an. Dabei handelt es sich um Laurin Heinrich, der nun Porsche-Werksfahrer ist und Ende Januar im Hypercar den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Daytona einfuhr.

Auch BMW-Werksfahrer Max Hesse, der immer wieder bei Langstreckenrennen aufzeigt, ist Teil des Weltkaders. Dritter Weltkader-Pilot ist mit Norick Blödorn der derzeit international erfolgreichste deutsche Motorrad-Bahnsportler.

Bei Simon Längenfelder heißt es, dass er als frischgekürter Motocross-MX2-Weltmeister ebenfalls in den Weltkader aufgestiegen ist, sein Kaderstatus ist aber zum Veröffentlichungszeitpunkt in Klärung. Er wäre der vierte Pilot des Weltkaders.

Wie die Mitglieder des Team Germany gefördert werden

"Dem Motorsport Team Germany gehören auch in diesem Jahr wieder die talentiertesten deutschen Nachwuchssportler an", sagt Wolfgang Dürheimer, Vorsitzender der ADAC Stiftung Sport. "Das Ziel unseres umfangreichen und stringenten Auswahlverfahrens war Talente zu finden, die in Zukunft den deutschen Motorsport in den wichtigsten internationalen Rennserien wieder zur Weltgeltung bringen."

Welche Unterstützung das Motorsport Team Germany den deutschen Talenten bietet?

Neben einer finanziellen Förderung erhalten alle Kadermitglieder, die Erfolge in Europa- oder Weltmeisterschaften anstreben, "eine umfassende Ausbildung für eine internationale, professionelle Karriere im Zwei- oder Vierradbereich", heißt es in der Pressemitteilung.

"Das damit verbundene Förderprogramm ist zielgerichtet und reicht von Schulungen in den Bereichen Fitness, Mentaltraining, Sponsoring, Medien und Fahrzeugtechnik bis hin zu disziplinbezogenen Trainingsfahrten, angeleitet von Experten, auf der Rennstrecke."

Ein Anreiz ist auch die Aussicht auf Unterstützung durch die Hersteller Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota, die in einem sogenannten "Mentoring Circle" Fördermaßnahmen im Automobilsport koordiniert anbieten. Dazu gehören Simulator-Ausbildung und Testfahrten bis hin zur Aufnahme in deren Junior-Programme. Im Motorradsport bieten BMW und Honda Unterstützungsleistungen an.

Förderfahrer 2026:

Oliver Goethe (Formelsport)

Arjen Kräling* (Formelsport)

Elia Luis Weiss (Formelsport)

Hugo Schwarze (LMP)

Laurin Heinrich** (GT-Sport)

Max Hesse** (GT-Sport)

Montego Maassen (GT-Sport)

Thomas Rackl (GT-Sport)

Finn Wiebelhaus* (GT-Sport)

Armin Kara Osman* (Kartsport)

Henri Möhring* (Kartsport)

Carlos Nees* (Kartsport)

Lars Ramaer* (Kartsport)

Devin Titz* (Kartsport)

Norick Blödorn** (Bahnsport)

Janek Konzack (Bahnsport)

Fynn Hannemann* (Enduro)

Milan Schmüser (Enduro)

Leon Thoms* (Enduro)

Luca Nierychlo (Motocross)

Simon Längenfelder*** (Motocross)

Oskar Romberg* (Motocross)

Smilia Göttlich* (Motorrad)

Fynn Kratochwil (Motorrad Rundstrecke)

Jason Rudolph (Motorrad Rundstrecke)

Robin Siegert* (Motorrad Rundstrecke)

Ole Säuberlich* (Motorrad Rundstrecke)

Anina Urlaß (Motorrad Rundstrecke)

Thias Wenzel* (Motorrad Rundstrecke)

Marco Laure (Trial)

*neu im Kader

**Weltkader

*** Kaderstatus zum Veröffentlichungszeitpunkt in Klärung