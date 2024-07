440 PS, legendärer Sound: Danners Alfa aus DTM-Saison 1994 wird versteigert

Spannende Auktion für Fans der alten DTM: Denn ein legendärer Alfa Romeo 155 V6 TI DTM aus der Saison 1994 wird am 27. Juli vom Auktionshaus RM Sotheby's in Tegernsee in Deutschland versteigert. Dabei handelt es sich um einen von zehn Boliden, die von den Italienern nach dem 1993 eingeführten Klasse-1-Reglement gebaut wurden.

Der Schätzpreis liegt bei 650.000 bis 700.000 Euro, wodurch das Fahrzeug mehr kostet als so mancher aktueller GT3-Wagen. Das darf nicht verwundern, denn der Bolide, der durch seinen 2,5-Liter-V6-Saugmotor einen spektakulären Sound bietet, ist ein absoluter Klassiker der Motorsport-Geschichte.

Gesteuert wurde das Fahrzeug 1994 von Ex-Formel-1-Pilot Christian Danner, eingesetzt wurde es nicht vom Werksteam, sondern von der bayrischen Schübel-Truppe. 1995 saß dann mit Stefano Modena ein weiterer Pilot mit Formel-1-Erfahrung im Boliden, der nun aber in seiner ursprünglichen Beklebung der Saison 1994 versteigert wird (siehe Fotostrecke).

Was den Alfa Romeo 155 V6 TI zum Klassiker macht

Warum das Fahrzeug so legendär ist? 1993 wurde von der ITR das technisch freizügige Klasse-1-Reglement in der DTM eingeführt - und trotz der Mitarbeit zahlreicher Hersteller wendeten sich Opel, Audi und BMW ab, wodurch nur Mercedes und Neueinsteiger Alfa Romeo übrigblieben.

Der Exot aus Mailand zeigte der Marke mit dem Stern rasch, wo der Hammer hängt, denn mit dem ersten echten Klasse-1-Auto - dem 155 V6 TI - holte Nicola Larini 1993 sensationell den Titel, nachdem Mercedes den 190E 2.5-16 Evo 2 nur an das neue Reglement angepasst hatte (Artikel: Alfa Romeos historischer DTM-Titel: Wie der "Serpentello" Mercedes verspeiste). Vor allem der Allrad-Antrieb von Alfa Romeo wurde zur Geheimwaffe.

1994 wurde das Fahrzeug weiterentwickelt und mit einem ABS-System des US-amerikanischen Herstellers Kelsey-Hayes ausgestattet. Zudem wurden Luftwiderstand und Schwerpunkt gesenkt - und ein neuer Motor, der nun 440 statt 420 PS lieferte, eingesetzt. Doch die Zuverlässigkeit wurde zur Achillesferse.

Was mit dem Fahrzeug nach der Saison 1994 passierte

Obwohl am Ende Klaus Ludwig im Mercedes Meister wurde, holte Alfa Romeo insgesamt die meisten Saisonsiege, Larini wurde Dritter in der Meisterschaft. Danner trumpfte vor allem auf dem Nürburgring auf, wo er in beiden Rennen Zweiter wurde. Zudem gelang ihm in Mugello vor den Alfa-Fans mit Platz drei ein weiterer Podestplatz, wodurch er bester Pilot der Italiener war. In der Gesamtwertung wurde er Neunter.

Wie es nach der Saison 1994 mit dem Fahrzeug mit der Chassisnummer ZAR16700000088171 weiterging? Es wurde vom aus Arese stammenden Euroteam übernommen und von Stefano Modena 1995 in der DTM bei den ersten vier Rennen pilotiert. Der Italiener wurde damit Anfang Mai auf der Berliner Avus Fünfter und Zweiter, ehe das Auto als Ausstellungstück an Alfa Corse ging.

2017 wurde das Auto, das in der Zwischenzeit kaum im Einsatz war, von Spezialist Fabrizio Pandolfi restauriert. Bei der Versteigerung wird auch ein Ersatzteil-Paket, darunter ein Ersatzmotor, zwei Getriebe, ein zusätzliches Front-Differenzial und der originale Wagenpass mitgeliefert.