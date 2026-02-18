"Aberglaube 2.0": Sagte die Waage 2023 den DTM-Titel für Preining voraus?

Rennfahrer sind oft abergläubisch. Bei Porsche-Werksfahrer Thomas Preining, der am Dienstag vom "Grello"-Team Manthey für die DTM-Saison 2026 bestätigt wurde, scheint dieser jedoch besonders ausgeprägt zu sein. Der 27-jährige Österreicher verrät im Podcast Over the Limit bei seinen Rennfahrerkollegen Laurens und Dries Vanthoor, er habe 2023 in seiner DTM-Meistersaison daran geglaubt, dass die Waage über Sieg oder Niederlage entscheidet.

"Es gibt da ein Gerücht", holt Laurens Vanthoor aus. "Offenbar weißt du, wie erfolgreich dein Wochenende wird, nachdem du auf der Waage gestanden hast." Preining widerspricht nicht und gibt zu, dass er "ein bisschen abergläubisch" sei. Das habe 2023 in seinem ersten DTM-Jahr mit Manthey seinen Anfang genommen.

"Ich habe immer das gleiche Gewicht - entweder 72 oder 73 (Kilogramm; Anm. d. Red.). Und immer, wenn ich 73 hatte, war es ein wirklich beschissenes Wochenende. Und als ich 72 hatte, war es wirklich gut", erkannte er damals ein Muster.

Preining-Doppelerfolg bei Titelfinale: "Seitdem glauben wir daran"

"Das ist Aberglaube 2.0", neckt Laurens Vanthoor daraufhin seinen Porsche-Werksfahrerkollegen. Aber tatsächlich habe laut Preining auch das Saisonfinale 2023 in Hockenheim, als sich der "Grello"-Pilot im Titelkampf gegen Mirko Bortolotti durchsetzte, die Theorie bestätigt.

"Es ist natürlich sehr schwierig, das zu kontrollieren, aber es ist wahr", verweist Preining auf die Theorie mit dem Körpergewicht. "In Hockenheim, als ich beide Rennen und die Meisterschaft gewonnen habe, hatte ich nur 71. Seitdem glauben wir daran."

Preining über Aberglaube: "Ich kann da seltsam sein"

Doch 2024, als Preining und Manthey ihren DTM-Titel verteidigen wollten, schien der Zauber plötzlich verflogen. "Da war es egal, welches Gewicht ich hatte. Es hat nicht geholfen", spielt der Linzer auf die schwierige Saison an, in der ihm und seinem Team nur ein Sieg gelang und das Manthey-Team mit dem von der Balance of Performance vorgegebenen Bodenabstand an der Vorderachse zu kämpfen hatte.

Laurens Vanthoor zeigt sich über den Aberglauben seines Porsche-Kollegen verwundert: "So habe ich das noch nie gesehen. Ich dachte, dass ich generell schneller bin, wenn ich leichter bin." Er ergänzt aber, dass es in der DTM ein einheitliches Fahrergewicht gibt, das inklusive Ausrüstung und Fahrerballast 85 Kilogramm beträgt, wodurch das Thema ohnehin keine maßgebliche Rolle spielt.

Worauf Preining antwortet: "Ich kann da seltsam sein." Aber hat der erste Porsche-Rennsieger und -Champion der DTM-Historie auch an den Rennwochenenden Rituale, die Glück bringen sollen? Die DTM-Saison 2023, in der der nunmehrige Ford-Werksfahrer Dennis Olsen sein Teamkollege war, dürfte auch diesbezüglich prägend gewesen sein.

Preinings Ritual mit Olsen, das keiner sehen sollte

"Dennis und ich hatten eine Qualifying-Vorbereitung", erzählt Preining. "Wir haben Musik gehört und gesungen, aber richtig laut." Und offenbar nicht nur das. "Das Verrückteste und das Schlimmste war, dass wir getanzt haben, als wir uns für das Qualifying umzogen. Es war acht Uhr morgens und wir haben uns vorbereitet, um ins Auto einzusteigen."

Dennis Olsen und Thomas Preining: Gute Kumpels mit ungewöhnlichen Ritualen Foto: ADAC Motorsport

"Wir waren also gemeinsam nackt im Truck, haben gesungen, getanzt und laute Musik gehört. Stellt euch mal vor, da kommt jemand herein."

Das sei allerdings sein einziges Ritual, meint Preining - und es sei nicht mal seine Idee gewesen. "Dennis hat mich im Grunde gezwungen, denn er hat immer seinen Lautsprecher dabei. Und wie ihr wisst, mag er es laut. Wir hatten ein paar Songs, die wir immer gehört haben, um uns in Stimmung zu bringen."