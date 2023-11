Abt-Duo hatte Zweijahresvertrag: Was wäre bei Lamborghini-Wechsel passiert?

Die Überraschung hielt sich in Grenzen, als das Abt-Team beim Saisonfinale in Hockenheim sein Fahrerduo Ricardo Feller und Kelvin van der Linde für die DTM-Saison 2024 bestätigte. Was aber kaum jemand wusste: Dass man mit den beiden auch ins Folgejahr gehen würde, stand schon zu Saisonbeginn 2023 fest.

"Jetzt kann ich es ja sagen, dass wir schon vorher mit beiden Fahrern einen Zweijahresvertrag hatten", offenbar Abt-Geschäftsführer Thomas Biermaier im Gespräch mit Motorsport-Total.com die vertragliche Situation.

"Weil wir von beiden total überzeugt sind", erklärt er die Entscheidung, dass der Drittplatzierte und der Neuntplatzierte 204 in ihr drittes Abt-Jahr gehen. "Wir wissen, dass beide herausragend sind. Darum gleich der Zweijahresvertrag."

Aber was wäre passiert, wenn Abt 2024 statt dem Audi - wie mehrmals spekuliert - in der DTM einen Lamborghini Huracan GT3 Evo2 eingesetzt hätte? Hätte es da einen Interessenskonflikt mit den Fahrerverträgen gegeben?

Die Antwort ist nein. Kelvin van der Linde war schon 2023 nicht mehr Teil des Audi-Kaders und steht direkt bei Abt unter Vertrag, wodurch er bereits auf der Nürburgring-Nordschleife im Abt-Lamborghini saß. Bei Feller war das diese Saison noch anders, aber 2024 spielt die Audi-Verbindung keine Rolle mehr.

Das liegt daran, dass der Audi-Kader mit Saisonende aufgelöst wird und der Schweizer dadurch an keinen Hersteller mehr gebunden ist. 2023 war Feller zwar noch Audi-Sport-Fahrer, der Abt-Vertrag wurde aber nicht mit den Ingolstädtern, sondern mit Scherer abgeschlossen.

Die Scherer-Gruppe betreibt zahlreiche Autohäuser in Deutschland und ist Abt-Sponsor in der DTM. Zudem ist man auch selbst mit dem ehemalige Phoenix-Team aktiv, das 2023 unter dem Namen Scherer Sport PHX an den Start ging.

"Christian Scherer ist mit Scherer Sport auf unserem Auto drauf, ein sehr guter Partner und ein Freund von uns", so Biermaier über den Feller-Deal. "Darum ist das eine Kombination."

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.