Abt präsentiert Lamborghini-Aufgebot für die DTM 2026 - mit zwei neuen Fahrern

Abt Sportsline hat das Aufgebot für die DTM-Saison 2026 (alle bestätigten Teams und Fahrer) bekanntgegeben: Das Team aus dem Allgäu wird in diesem Jahr wie erwartet mit dem neuen Lamborghini Temerario GT3 und den beiden Werksfahrern Marco Mapelli und Luca Engstler antreten.

Nach der Rückkehr von Ex-Champion Mirko Bortolotti zu Grasser und dem Wechsel von Nicki Thiim zum Aston-Martin-Team Comtoyou, war bereits klar, dass Abt in dieser Saison mit zwei neuen Piloten an den Start gehen wird. Motorsport-Total.com brachte Engstler und Mapelli bereits im Dezember vergangenen Jahres ins Spiel.

"Wir freuen uns sehr, Luca und Marco in unserem Team zu haben", sagt Geschäftsführer Thomas Biermaier, der nach dem DTM-Aus von Sportdirektor Martin Tomczyk wieder die Führung bei Abt übernommen hat. "Schon in den ersten Wochen haben wir gemerkt, dass beide nicht nur sportlich, sondern auch menschlich perfekt zu uns passen."

"Gemeinsam haben wir ein klares Ziel: wieder erfolgreich zu sein", sagt der Abt-Boss. Das langjährige Audi-Team erlebte nach dem Wechsel zu Lamborghini eine schwierige Debütsaison und landete in der Teamwertung nur auf dem siebten Platz. Bortolotti erreichte als bester Abt-Pilot den 14. Platz in der Gesamtwertung.

Luca Engstler spricht von "Lernphase" im ersten Jahr

In der DTM-Saison 2026 (hier der komplette Rennkalender) will Abt wieder an der Spitze mitmischen. "Mit Luca und Marco sind wir auf einem sehr guten Weg, dieses Ziel zu erreichen", ist Biermeier überzeugt. Auch der neue Lamborghini Temerario GT3 soll dabei helfen, wieder um Siege und Podestplätze mitzufahren.

Dazu kommt: Marco Mapelli, der 2026 sein Debüt in der DTM feiern wird, war maßgeblich an der Entwicklung des neuen GT3-Boliden beteiligt und bringt damit wertvolles technisches Know-how in das Team ein. Teamkollege Luca Engstler geht unterdessen in seine vierte Saison in der DTM, erstmals jedoch für das traditionsreiche Abt-Team.

"Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Abt", sagt der 26-jährige Allgäuer, der von Grasser zu Abt kommt. "Das Team begleitet mich schon seit meiner Kindheit. Ich bin damals jeden Tag auf dem Weg zur Schule an der Werkstatt vorbeigefahren. Jetzt selbst für Abt in der DTM zu starten, ist eine große Ehre."

"Natürlich ist vieles neu für uns, deshalb wird das erste Jahr auch eine Lernphase", dämpft Engstler allerdings die Erwartungen. "Aber wir haben den Anspruch, erfolgreich zu sein und uns über die gesamte Saison konstant weiterzuentwickeln. Entscheidend wird sein, auch an schwierigen Wochenenden Punkte mitzunehmen."

Ein "wahr gewordener Traum" für Marco Mapelli

Mapelli, der zuletzt vor allem in der GT-World-Challenge-Europe unterwegs gewesen ist, spricht von einem "wahr gewordenen Traum". Der Italiener gehört wie Engstler zum Werkskader von Lamborghini. "Ich freue mich sehr darauf, die gesamte Saison mit einem absoluten Top-Team zu arbeiten", sagt der 38-Jährige.

"Vom ersten Moment an habe ich mich im Team wie zu Hause gefühlt. Man spürt das Engagement und die Leidenschaft jedes Einzelnen, das ist eine große Motivation für mich, alles zu geben. Die Geschichte von Abt spricht für sich. Dieses Team fährt, um zu gewinnen, und genau das ist auch unser Anspruch."

Wie die beiden neuen Lamborghini Temerario GT3 von Abt in der DTM-Saison 2026 aussehen werden, will das Team zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. Beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring (14. bis 17. Mai) tritt die Mannschaft allerdings in den Farben von Red Bull und Schaeffler an.