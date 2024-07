Abt rechnet mit "gläserner" Hersteller-DTM ab: "Nicht mein Anspruch"

Seit dem Ende der DTM als Herstellerserie im Jahr 2020 muss auch das traditionsreiche Abt-Team den Gürtel enger schnallen und kommt nicht mehr in den Genuss der Audi-Finanzierung. Dennoch trauert Firmenchef Hans-Jürgen Abt den alten Zeiten nicht nach. "Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder unsere eigenen Wege gehen und alles im Team selbst entscheiden können", sagt er.

Wie er seine Meinung begründet? "In den letzten Jahren der Werksdynastie konnten wir ja nicht einmal mehr an unseren eigenen Set-ups arbeiten. Alles war gläsern", gibt Abt Einblicke in die damalige Herangehensweise von Audi.

"Wenn wir etwas geändert haben, wussten das auch die anderen Teams von Phoenix und Rosberg. Unser einziges Asset waren am Ende eigentlich noch die Boxenstopps. Das war nicht mein Anspruch."

Damit spielt Abt darauf an, dass die Set-ups in der Class-1-Ära herstellerintern offengelegt werden mussten. Die Truppe aus Kempten hatte zwar ab 2018 mit Florian Modlinger, der gerade mit Pascal Wehrlein als Leiter des Porsche-Teams in der Formel E den WM-Titel holte, einen hervorragenden Technikchef, konnte diesen Vorteil aber nur bedingt nutzen.

Denn nach jeder Session wussten auch die anderen Audi-Werksteams Bescheid, auf welche Fahrzeugeinstellung das Abt-Team setzte. Obwohl Abt-Audi-Pilot Nico Müller 2019 und 2020 bis zum Schluss um den Titel kämpfte, zog er am Ende jeweils gegen Rosberg-Markenkollege Rene Rast den Kürzeren.

Das tut nach wie vor weh, denn der letzte Fahrer-Titel des Abt-Teams in der DTM wurde 2009 durch Timo Scheider eingefahren.

"Im vierten Rennen wurde festgelegt, auf wen man setzt"

Aber die Set-up-Transparenz ist nicht das einzige, was Hans-Jürgen Abt in der Vergangenheit nicht gefiel. Auch die Teamorder stieß ihm offenbar sauer auf, wie er jetzt klarstellt.

"Es ging nur noch um das Auto und die Marke", sagt er. "Schon im vierten Rennen wurde festgelegt, auf welchen Fahrer man setzt. Für mich war das nicht mehr real racing, wie wir es heute wieder haben: kämpfen, Spaß haben und auf der Strecke etwas riskieren."

Wer bei Abt "der wichtige Mann im Hintergrund" ist

Dass die Teams nun seit dem GT3-Wechsel im Jahr 2021 wieder selbst auf Sponsorensuche gehen müssen, um das Saisonbudget aufzustellen, anstatt sich auf die Werke zu verlassen, tut Abt ohnehin nur bedingt weh. Denn mit Sportmarketingchef Harry Unflath hat man diesbezüglich den vermutlich besten Mann im DTM-Fahrerlager in den eigenen Reihen.

"Harry ist einzigartig und ein Teil der Familie", streut ihm Hans-Jürgen Abt Rosen. Er hat den Motorsport bei Abt Sportsline gemeinsam mit mir von klein auf aufgebaut." Das habe sich sogar in der Herstellerära der DTM bemerkbar gemacht. "Selbst für Audi hat Harry später die Partner besorgt", stellt Abt klar.

Für 2024 ist es Unflath gemeinsam mit Sportdirektor Martin Tomczyk sogar gelungen, Red Bull wieder zum Comeback bei Abt zu bewegen. "Er ist der wichtige Mann im Hintergrund und versucht, die Partner in die Familie zu integrieren", so Abt über Unflaths Qualitäten. "Seine Strategie und sein Netzwerk sind einmalig."