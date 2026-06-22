"Alles war gegen mich": So gewann Cairoli die Hitzeschlacht gegen Thiim

Was war das für ein Duell um den Sieg beim Sonntagsrennen der DTM auf dem Lausitzring? Der führende Emil-Frey-Ferrari-Pilot Matteo Cairoli drehte bei 32 Grad Außentemperatur und an die 70 Grad im Cockpit die Klimaanlage ab, als Nicki Thiim nach dem letzten Stopp in Riesenschritten näherkam. Der Däne im Aston Martin war mit Reifen, die zehn Runden weniger auf dem Buckel hatten, um rund eine halbe Sekunde pro Runde schneller.

Und fuhr die Lücke von 2,5 Sekunden rasch zu. "Alles war gegen mich, aber ich habe gesagt: Diesmal nicht!", gibt Sieger Cairoli nach dem Rennen Einblicke. "Ich war auf einem sehr gebrauchten Satz, die Bremsen haben überhitzt - und ganz ehrlich: Ich habe manchmal meine Augen geschlossen, weil ich dachte, dass ich das Auto nicht mehr rechtzeitig abbremsen kann oder die Kurve nicht kriege."

Er habe "wirklich gebetet, dass ich jede Tür zumache und mir kein Fehler passiert", sagt der völlig verschwitzte Italiener, der die Attacken Thiims erfolgreich abwehrte. "Das war wahrscheinlich der härteste Sieg meiner bisherigen Karriere. Auch durch den Druck und die Temperatur im Auto."

Vereitelte die enorme Hitze Nicki Thiims Sieg?

Cairoli rechnete in den letzten Runden wegen des enormen Drucks durch Thiim nicht mehr mit dem Sieg. Und auch Technikchef Jürg Flach sagt: "Er ist zu Beginn so schnell an uns rangefahren, dass ich gedacht habe: Jetzt ist es fertig."

Aber warum konnte der Comtoyou-Pilot den neuen DTM-Leader trotz seines hohen Tempos nicht abfangen? "Ich glaube, wenn du nicht auf Anhieb einen Weg vorbei findest, wird es auch für die Konkurrenz schwierig", vermutet Flach - und verweist auf die Hitze. "Unser Auto ist relativ anfällig im Verkehr, weil sich die Vorderachse und Hinterachse aufheizen - dann verlierst du Performance. Am Ende hat ihm ein Quäntchen gefehlt."

Thiim bestätigt, was der Emil-Frey-Technikchef sagt. "Alles läuft irgendwann heiß", erklärt der Comtoyou-Pilot, der zum Schluss sogar die Lichthupe immer wieder aktivierte.

"Können einander irgendwann später in die Kiste fahren"

"Du kommst nah ran, dann hast du Probleme mit der Bremse, der Motor läuft heiß - und der Däne auch", sagt er grinsend. "Und ich dachte, es ist einfach zu früh, diesen Move zu machen. Wir können einander irgendwann später in der Saison in die Kiste fahren, aber ich wollte lieber diese Punkte mitnehmen, um den Kontakt zur vorderen Gruppe in der Meisterschaft zu halten."

Das ergibt Sinn, denn Thiim liegt als Sechster der Meisterschaft mit 17 Punkten Rückstand auf Cairoli in Schlagdistanz - und holte mit Platz zwei den ersten Aston-Martin-Podestplatz der DTM-Geschichte. Das Ziel, das unter Dach und Fach zu bringen, war sogar stärker als den verlorenen Sieg des Vortages zurückzuholen.

Dass seine Reifen frischer waren, hat damit zu tun, dass Cairoli am Ende den Reifensatz nutzte, der im Gegensatz zu Thiim neben einem Rennstint auch bereits das Samstags-Qualifying hinter sich hatte.

Klimaanlage bei Thiim ohne Wirkung: "Habe drauf geklopft"

Auch ihn brachte das Rennen an seine absolute Grenze. "Das halbe Rennen weiß ich nicht mehr, was passiert ist", sagt er. "Ich bin auf Adrenalin gefahren - und einfach Vollgas."

Da habe auch die Klimaanlage, die auch der Aston Martin eingebaut hat, nicht mehr geholfen. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie funktioniert hat", sagt er. "Ich habe drauf geklopft, aber da kam keine kalte Luft heraus."

Cairoli stimmt seinem Rivalen zu. "Es war unglaublich heiß, obwohl die Klimaanlage lief, aber Nicki hat mich ins Schwitzen gebracht", sagt der Nachfolger von Jack Aitken beim Emil-Frey-Team. Er habe die Klimaanlage eine Zeit lang genutzt, "aber als ich sah, dass sie mich einholen, musste ich sie ausmachen, weil ich die maximal verfügbare Leistung nutzen wollte."

Denn die Klimaanlage hilft zwar dem Kopf des Piloten, aber wirkt sich negativ auf die Motorleistung aus. "Es macht keinen extremen Unterschied, aber das ist auch eine mentale Sache", sagt Cairoli, der nach sechs DTM-Rennen bereits zwei Siege auf dem Konto hat.