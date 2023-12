Alonso im DTM-Boliden von Aston Martin aus Saison 2019: Was steckt dahinter?

2019 ließ Gerhard Berger mit Aussagen aufhorchen, er habe mit Fernando Alonso über die DTM gesprochen und wolle ihn in die Traditionsserie lotsen. Das Gespräch könnte Wirkung gezeigt haben, denn am 11. und 12. Dezember saß der Formel-1-Superstar auf dem Kurs in Aragon im Aston Martin Vantage AMR DTM aus der Saison 2019.

Aber was macht Alonso im legendären Class-1-Boliden, der nur ein Jahr lang eingesetzt wurde? Wie Motorsport-Total.com recherchiert hat, hat der 42-jährige Spanier das 650 PS starke Fahrzeug bereits vor einigen Monaten von HWA gekauft.

Es handelt sich dabei um einen von insgesamt fünf Boliden, die weltweit existieren. Vier wurden von R-Motorsport in der DTM-Saison 2019 eingesetzt, einer fungierte damals als Testauto.

HWA-Vorstand: "Fernando hat sich bei uns gemeldet"

Aber wie kommt der zweimalige Formel-1-Weltmeister Alonso in den Besitz eines DTM-Autos? "Fernando wusste, dass die Autos zum Verkauf stehen - und hat sich bei uns gemeldet", erzählt Martin Marx, der bei HWA als Vorstand und Geschäftsführer fungiert, auf Nachfrage von Motorsport-Total.com.

In den Gesprächen einigte sich Alonso mit HWA darauf, das Testauto aus dem Jahr 2019 zu erwerben, da die Rennhistorie für ihn nicht von großer Bedeutung war. Auf Wunsch des Spaniers wurde vor dem Verkauf ein Beifahrersitz eingebaut. Dabei handelt es sich um einen Standardumbau im Zuge des Einheitsteile-Konzepts, bei dem der Tank verkleinert wird, um Taxifahrten zu ermöglichen.

Alonsos Teamchef bis 2020 bei BMW in der DTM

Dass Alonso Interesse an den Class-1-Boliden aus der DTM hat, könnte abgesehen vom Gespräch mit Ex-DTM-Boss Berger vor einigen Jahren auch mit seinem Formel-1-Teamchef Mike Krack zusammenhängen: Der Luxemburger arbeitete jahrelang bei BMW am Class-1-Projekt in der DTM.

Zudem ist Alonso Markenbotschafter von Aston Martin - und der DTM-Bolide ist mit Sicherheit eines der außergewöhnlichsten Rennfahrzeuge der Markenhistorie.

Fotostrecke: Alonso im DTM-Aston-Martin

Die Übergabe fand dann Anfang September bei einem großen, von einem Sponsor organisierten Fanevent auf dem Kurs in Madrid-Jarama statt, an dem über 2.000 Leute teilnahmen. Vor Ort war auch Daniel Juncadella, der 2019 zu den DTM-Stammfahrern im Aston Martin Vantage zählte und seinen Landsmann in die Geheimnisse des Boliden einweihte, ehe dieser mit Fans auf dem Beifahrersitz ordentlich Gas gab.

Auch Marc Marquez gibt im Class-1-Boliden Gas

Ein zweiter Event mit dem DTM-Boliden fand am 11. und 12. Dezember auf dem Kurs Aragon statt: Dabei lud Alonso hauptsächlich Familie und Freunde ein, um neben ihm Platz zu nehmen. Und einen Zweirad-Superstar: Marc Marquez, der bereits 2018 in Spielberg einen Formel-1-Boliden von Red Bull testen durfte, ließ es sich nicht nehmen, selbst ins Lenkrad des Class-1-Boliden zu greifen.

Beide Male wurde der Einsatz von HWA umgesetzt. "Nach dem Verkauf an Fernando, der mit diesem Auto fährt und offensichtlich Spaß dran hat, ist das Interesse an den zwei noch verfügbaren Fahrzeugen deutlich gestiegen", freut sich HWA-Vorstand Gordian von Schöning, der für die Bereiche Entwicklung und Vertrieb zuständig ist. "Auch für uns ist es das Wunschszenario, wenn das Auto in guten Händen ist und weiter bewegt wird."

Der Automobilhersteller bietet neben den Boliden auch Teilepakete an - und kümmert sich bei Bedarf auch um die Wartung und den Einsatz der Fahrzeuge. Drei Aston Martin Vantage AMR DTM wurden bereits verkauft, zwei warten noch auf einen neuen Besitzer.

