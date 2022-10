AMG im letzten Moment abgefangen: Audi bejubelt elften DTM-Herstellertitel

Audio-Player laden

Es war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss: Erst im 16. und letzten Saisonrennen brachte Audi den Hersteller-Titel der DTM 2022 unter Dach und Fach. "Bester von sechs Herstellern zu sein und unter den besten drei von 34 Fahrern und 17 Teams abzuschließen ist aller Ehren wert", sagt Audis Kundensport-Chef Chris Reinke nach dem Erfolg inicht ohne Stolz.

Immerhin gingen in der 36. Saison der DTM sechs verschiedene Automobil-Hersteller an den Start, so viele wie zuletzt in den 1980er-Jahren. Für Audi ist es in der langen Geschichte der Traditionsserie bereits der elfte Gewinn des Hersteller-Titels. Erstmals wurde Audi 2004 Hersteller-Meister, als Mattias Ekström seinen ersten von zwei DTM-Fahrer-Titeln erzielte.

Zuletzt holten sich die Ingolstädter 2020 den Titel, als Rene Rast zum dritten Mal die Fahrer-Wertung für sich entschied. Die ewige Bestenliste führt Mercedes mit 14 Hersteller-Titeln an, gefolgt von Audi mit elf und BMW mit zehn.

Mercedes-AMG ging als Führender ins letzte Saisonrennen

Dabei war der Titel alles andere als eine klare Sache: Nur ein einziges Pünktchen trennte Audi vor dem Finale in Hockenheim von Titelverteidiger Mercedes-AMG, allerdings mit Vorteil für die Schwaben. Im Samstagrennen bauten die Stuttgarter den Vorsprung sogar auf acht Zähler aus, doch im Sonntagrennen holte Audi 44 Punkte und siegte letztlich souverän mit 441 zu 413 Punkten hier geht's zum Endstand in der Meisterschaft.

¿pbglomex|215|pb¿Hinter Mercedes-AMG folgten BMW, Porsche, Lamborghini und Ferrari. "Ein großes Lob an unsere drei Teams und persönlich an die Verantwortlichen Thomas Biermaier, Kimmo Liimatainen und Arkin Aka. Sie haben uns mit allen Fahrern zusammengenommen den Markentitel gesichert", so Reinke, der früher für das LMP1-Programm von Audi zuständig war und seit 2016 Leiter von Audi Sport Customer Racing ist.

Drei Audi-Siege in der Saison 2022

Drei Mannschaften setzten den dieses Jahr mit einem Update versehenen Audi R8 LMS GT3 Evo II in der DTM: Die Abt-Truppe von Thomas Biermaier, die Rene Rast, Kelvin van der Linde und Ricardo Feller an den Start brachte, Kimmo Liimatainens Rosberg-Truppe mit Nico Müller und Dev Gore und Arkin Akas Neueinsteiger-Team Attempto, das auf Youngster Marius Zug setzte.

Die Bilanz: Zwölf Mal jubelten Audi-Fahrer während der DTM 2022 vom Siegerpodest, davon dreimal als Sieger (Müller in Portimao, Rast und Feller in Imola). Dazu kommen sieben Polepositions. In der Fahrerwertung war Rast als Dritter der erfolgreichste Audi-Pilot, als bestes Audi-Team beendete Abt Sportsline die Teamwertung ebenfalls auf Rang drei.

Mit Bildmaterial von DTM.