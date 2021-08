"Audi macht Gewicht nichts aus": Kelvin van der Linde kontert Götz-Vorwurf

Zwischen den langjährigen GT3-Rivalen Kelvin van der Linde und Maximilian Götz knistert es auch nach dem DTM-Samstagsrennen in Zolder: Nachdem der Abt-Audi-Pilot trotz seiner 15 Kilogramm Erfolgsballast von der Pole triumphierte und der HRT-Mercedes-Pilot mit 25 Kilogramm Ballast von Startplatz zwei auf Platz sieben durchgereicht wurde hier geht's zum Rennbericht, ortet Götz einen Vorteil beim Rivalen.

"Natürlich haben die auch Gewicht drin, aber im Endeffekt waren sie trotzdem im Verhältnis wesentlich schneller", fällt Götz bei 'ran.de' auf. "Ich glaube, den Audis kannst du noch was reinpacken."

Er sei hingegen im Mercedes-AMG "mit stumpfen Waffen unterwegs" gewesen. "Uns tut das Gewicht richtig weh, und wir haben ordentlich gekämpft." Die Bremsen seien "am Limit" gewesen "und die Hinterachse war vom Luftdruck schon hoch." Dem Audi scheine das Gewicht hingegen "nichts ausgemacht zu haben".

Van der Linde reagiert: "Wieder mal typisch Maxi"

Auch die Tatsache, dass Götz bei beiden fliegenden Starts Haare lassen musste und zunächst von Platz zwei auf Platz vier und beim Re-Start von Platz vier auf Platz sechs zurückfiel, führt er auf das "Problem" zurück. "Wir sind mit dem Gewicht, das wir drin hatten, nicht gut weggekommen."

Doch wie reagiert Sieger van der Linde auf die Ansage seines Rivalen? "Das ist wieder mal typisch Maxi", grinst der 25-jährige Südafrikaner auf Nachfrage von 'Motorsport.com'. "Die Sache war ziemlich klar: Ich hatte wegen der 15 Kilo heute einen Nachteil. Mike saß im exakt gleichen Auto. Und er war eindeutig schneller", wehrt er sich gegen den Eindruck, dass man den Gewichtsunterschied im R8 LMS nicht merken würde.

"Hatte mit 25 Kilogramm keine Chance"

Der zweimalige Saisonsieger, der seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf seinen ersten Verfolger Liam Lawson auf 32 Punkte ausgebaut hat, während Götz schon 43 Punkte zurückliegt, nennt noch ein weiteres Beispiel, um die Behauptung seines Gegners zu widerlegen. "Heute waren es bei mir nur 15 Kilogramm. Ich hatte aber bereits am Lausitzring 25 Kilogramm im Auto. Und ich hatte im ersten Rennen überhaupt keine Chance."

Tatsächlich wurde van der Linde beim Samstagsrennen am Lausitzring, als er wegen seines Sieges im zweiten Monza-Rennen am meisten Erfolgsballast mitschleppte, von Startplatz zwei Vierter. Sein Rückstand auf Sieger Philip Ellis im Winward-Mercedes betrug fast 20 Sekunden. "Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll", zuckt er mit den Schultern. "Man muss sich nur die Ergebnisse anschauen."

Audi und Mercedes: Gewichtsdelta in DTM größer als bei SRO-BoP

Götz spielt aber mit seinem Vorwurf vermutlich auf die Tatsache an, dass der Mercedes-AMG GT3 von der AVL auch ohne Erfolgsballast schwerer eingestuft wurde als der R8 LMS. Der Mittelmotor-Bolide von Audi wiegt nach der Balance-of-Performance-Einstufung in Zolder 1.315 Kilogramm, während das Frontmotor-Auto mit dem Stern um 20 Kilo mehr Gewicht hat.

Zum Vergleich: Bei der SRO-Einstufung, wie sie im ADAC GT Masters oder in der GT-World-Challenge Europe genutzt wird, fällt der Gewichtsunterschied zwischen den beiden Fahrzeugen in der Regel geringer aus. Der Audi ist in der Regel fünf bis 15 Kilogramm leichter.

Über diese Diskrepanz zeigt man sich im Mercedes-AMG-Lager nur bedingt glücklich. Dennoch ist der Mercedes-AMG GT3 auch für seinen geringen Reifenverschleiß bekannt.

Mit Bildmaterial von ABT Sportsline.