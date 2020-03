Audi zeigt DTM-Designs: Alles neu bei "Rocky" und Green!

Nachdem Audi am Samstag Rene Rasts neues Auto für die Saison 2020 auf 'Twitter' enthüllt hat, präsentieren die Ingolstädter nun die verbleibenden Boliden. Und die zeigen sich im Vergleich zu den vergangenen Jahren in einer veränderten Optik.

Abgesehen von Rast sind zwar auch bei Vizemeister Nico Müller, Abt-Teamkollege Robin Frijns und bei Phoenix-Pilot Loic Duval die Farben gleich geblieben, dürfen müssen die Fans bei Mike Rockenfeller und Jamie Green komplett umdenken.

Rosberg-Audi-Routinier Green wird in der Saison 2020 nach dem Verlust des Werkzeugherstellers Hoffmann Group als Sponsor nicht mehr in Orange starten, sondern im schwarzen Akrapovic-Design. Doch das kennen die DTM-Fans eigentlich von Phoenix-Audi-Pilot Rockenfeller, dessen Bolide im Vorjahr vom Auspuffhersteller gesponsert wurde.

Bei ihm gibt es die größte Änderung: Der Neuwieder wird dieses Jahr im ungewohnten blau-gelben Design fahren. Das liegt daran, dass Audi mit dem Werkstattausrüster Twin Busch einen neuen Sponsor an Land gezogen hat.

Neu dabei sind auch die Sponsoren BMC Air Filter - ein Luftfilterhersteller, dessen Logo bereits beim Dream-Race in Fuji auf Loic Duvals Auto sichtbar wurde -, und das Einrichtungshaus Porta auf Rasts Auto.

Derzeit steht in der DTM wegen der Corona-Pandemie alles still, aber man darf gespannt sein, wie stark sich Audi nach dem Rekordjahr 2019 in der kommenden DTM-Saison präsentieren wird: BMW hat in der Winterpause hart daran gearbeitet, den Rückstand aus dem Vorjahr aufzuholen.

Die Münchner haben die Designs ihrer Boliden für die kommende Saison noch nicht präsentiert. Nur Robert Kubicas Kundenauto-Design wurde bislang präsentiert.

Mit Bildmaterial von Audi AG.