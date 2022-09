Auer rechnet mit Schlüssel-Wochenende im Titelkampf: "Müssen in Spa abliefern"

Audio-Player laden

Für Mercedes-AMG sah es nach der ersten Saisonhälfte in der Meisterschaft düster aus, doch Lucas Auer ist es am Nürburgring mit einem dritten und einem fünften Platz gelungen, sich mit Platz drei in Lauerstellung zu bringen. Damit hat der Winward-Mercedes-Pilot die beiden Audi-Piloten Rene Rast und Nico Müller überholt - und ist mit 25 Punkten Rückstand auf DTM-Leader Sheldon van der Linde voll im Titelrennen.

"In Spa müssen wir abliefern, damit wir im Spiel bleiben", fordert Auer nun im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' vor dem drittletzten Rennwochenende - und rechnet mit richtungsweisenden Rennen im Kampf um die Meisterschaft. "Um weiter vorne dran zu bleiben, müssen zwei gute, wenn nicht sehr gute Resultate her."

Wenn das gelingt, könne man sich ab den Heimrennen in Spielberg mit dem Thema Meisterschaft beschäftigen, so Auer.

"Bis Spielberg musst du richtig Druck machen"

Wie er seine Taktik anlegt? "Von jetzt bis Spielberg musst du richtig Druck machen, es gilt volle Attacke", kündigt Auer für Spa-Francorchamps an. "Wenn du ein perfektes Wochenende hast, geht es so schnell, dass du vorne bist. Wenn du dann nach Spielberg gehst und immer noch gut dabei bist, dann musst du taktisch denken und ein bisschen Risikomanagement betreiben."

Der Red-Bull-Ring habe sich zwar bislang nicht als Mercedes-AMG-Strecke erwiesen, meint Auer, doch sein Winward-Team absolvierte nach dem Nürburgring-Wochenende zwei Testtage in Spielberg. Während es am Mittwoch regnete, hatte man am Dienstag Wetterglück und es blieb trocken. "Ich fühle mich ready", so der 27-Jährige.

Dazu kommt, dass Mercedes-AMG nach der schwierigen ersten Saisonhälfte, als Auer dank eines technischen Problems bei Grasser-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti den einzigen Sieg für die Marke mit dem Stern in Portimao herausfuhr, seit dem Nürburgring-Wochenende mehr Leistung hat.

Auer über neuen Restriktor: "Dachte, dass es uns mehr hilft"

Das hat mit einer veränderten Balance of Performance zu tun, denn der Mercedes-AMG GT3 wird nun mit einem 36-Millimeter-Restriktor ausgestattet, der um einen Millimeter mehr Durchmesser hat als davor.

Seinen 19. DTM-Podestplatz und den Sieg von HRT-Markenkollege Luca Stolz im zweiten Rennen führt er nach der früheren Safety-Car-Phase vor allem auf die gute Strategie und die starken Boxenstopps zurück. "Wenn du vorne bist, fährst du ein anderes Rennen", so Auer.

