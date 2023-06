Aus für David Schumacher: Treffer kam nicht von Laurin Heinrich

Luca Engstler war der Auslöser für den Ausrutscher und den anschließenden Ausfall von David Schumacher im Samstagsrennen der DTM in Zandvoort. Am Ende der ersten Runde war Schumacher plötzlich mit einem Reifen hinten links unterwegs, der an der Karosserie schleifte.

Der Schlag kam nicht von Laurin Heinrich, wie man angesichts eines gleichzeitigen Reifenschadens an dessen Bernhard-Porsche vorne rechts hätte vermuten können. "Leider kam es im Getümmel zu einer Berührung mit einem Audi", so Schumacher. Genauer gesagt war es der Engstler-Audi von Luca Engstler.

Schumacher fuhr weiter, bis der Reifen in der Scheivlak-Kurve endgültig platzte: "Ich hatte gehofft, dass nur ein Karosserieteil am Reifen schleift und bin zunächst weitergefahren. Aber dann ist der Reifen komplett geplatzt. Weil das Auto auch darüber hinaus beschädigt war, mussten wir aufgeben."

Winward-Teamchef Christian Hohenadel ist sich sicher, dass Schumacher neben dem sechsten Platz von Lucas Auer weitere Punkte hätte holen können: "Auch David hätte sicherlich die Pace gehabt, um in die Punkteränge vorzustoßen. Allerdings ist es uns auch heute im Qualifying nicht gelungen, das Maximum aus unserem Paket herauszuholen."

"Dass fünf beziehungsweise sieben Zehntelsekunden Rückstand auf die Pole die Startplätze 12 und 19 bedeuten, zeigt einmal mehr, wie eng es in der DTM zugeht. Da muss einfach alles passen. Es gibt also noch viel zu tun, aber wir haben uns fest vorgenommen, morgen im Rennen den nächsten Schritt zu machen.

Engstler kam als 14. ins Ziel und sammelte zwei Punkte. Der Zwischenfall mit David Schumacher in der Startrunde wurde nicht untersucht.

Aber was ist dann mit Laurin Heinrich passiert, wenn er David Schumacher nicht berührt hat? "Ich hatte gar keine Berührung! Es ist einfach unglücklich gelaufen", stellt er klar. Stattdessen war es ein Fremdkörper, der den Reifenschaden verursacht hat.

"Wenn man so weit hinten startet, ist natürlich Chaos. Es sind Teile von anderen Autos herumgeflogen. Ich bin über die Teile gefahren, weil ich keine Chance hatte, ihnen auszuweichen. Von außen sieht das Auto immer noch wie neu aus, weil ich keine Kollision hatte."

Mit Bildmaterial von Thomas Pakusch.