"Auto ist kein Fail": Lamborghini-Pilot verteidigt den neuen Temerario GT3

Ist der neue Lamborghini Temerario GT3 besser als sein Ruf? Lamborghini-Werksfahrer Maximilian Paul verteidigt vor dem DTM-Wochenende auf dem Lausitzring (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) den neuen GT3-Boliden der Italiener, der nach der schwierigen Premiere in Spielberg durch eine Sonderregelung mit mehr Abtrieb ausgestattet wurde.

"Am Lausitzring war ich sehr zufrieden mit dem Auto", verweist Grasser-Pilot Paul auf den offiziellen Test Anfang Juni. "Diese ganzen Gerüchte, die es Anfang des Jahres gab, dass das Auto ein Fail ist oder was weiß ich, kann ich nicht bestätigen. Wir haben ein gutes Auto und haben massive Schritte gemacht seit Red-Bull-Ring."

Der Dresdner Lokalmatador glaubt sogar, dass beim Heimspiel eine Überraschung möglich sein könnte. "Speziell jetzt, wenn wir auf der Low-Speed-Strecke Lausitzring alles zusammenpacken, kann sich das Auto sehr gut anfühlen und auch eventuell erfolgreich sein", kündigt er an.

DTM-Sonderregelung "essenziell" für Temerario

Bislang war ein sechster Platz durch Abt-Lamborghini-Pilot Luca Engstler in Zandvoort das beste DTM-Ergebnis des Temerario GT3, nachdem in Spielberg kein Lamborghini-Pilot in die Top 10 gekommen war und die vier neuen Turboboliden in einer Art Markenpokal am Ende des Feldes gegeneinander kämpften.

Maximilian Paul erkennt einen klaren Aufwärtstrend beim Lamborghini Temerario Foto: ADAC Motorsport

Aber welche Rolle spielte die DTM-Zusatzhomologation, die seit Zandvoort dafür sorgt, dass der Temerario durch eine neue Halterung mit einem steiler angestellten Heckflügel fahren darf, als es die FIA-Homologation vorsieht? "Von Red-Bull-Ring zu Zandvoort war schon ein massiver Schritt", sagt Paul.

"Wir haben den Flügel dazu bekommen, was meiner Meinung nach essenziell ist, genauso wie mehr Leistung. Wir waren völlig aus dem Fenster am Red-Bull-Ring. Da war auch mit Set-up-Änderungen nicht mehr viel zu holen."

"Verstehen langsam das Auto besser"

Laut Paul hatte der Bolide in Spielberg zu wenig Abtrieb und zu wenig Leistung. "Und selbst mit einem Power-Change wäre es nicht gut genug gewesen", spielt er darauf an, dass vor allem der mangelnde Abtrieb an der Hinterachse den Lamborghini-Teams klare Grenzen setzte.

Durch eine neue Heckflügel-Aufhängung hat der Temerario jetzt mehr Abtrieb Foto: ADAC Motorsport/smg

Auch dank der "Unterstützung der Allgemeinheit" habe man aber nun "ein Auto, das zumindest mitmischt", sagt er mit Blick auf die Sonderregelung. "Daran müssen wir jetzt feilen, damit es gut fahrbar ist, was wir jetzt schon in eine Richtung bekommen haben. Aber die Arbeit hört natürlich erstmal nicht auf."

Auch beim offiziellen DTM-Test vor zwei Wochen auf dem Lausitzring habe man allerdings Fortschritte gemacht. "Grundsätzlich lief der Test gut, wir verstehen langsam das Auto besser", gibt der 26-Jährige Einblicke. "Seit Zandvoort machen wir jedes Mal Schritte nach vorn, wenn wir auf der Strecke sind."

Gute Lamborghini-Testform: Blufft die Konkurrenz?

Auch die Zeiten geben Anlass zur Hoffnung: Pauls Grasser-Teamkollege Mirko Bortolotti war als Sechster mit 0,314 Sekunden Rückstand auf HRT-Ford-Pilot Finn Wiebelhaus der schnellste Lamborghini-Pilot, Paul wurde Achter.

"Natürlich muss man jetzt schauen, wie das im Rennen umsetzbar ist, denn wir sind aktuell noch in der Phase, wo wir die ganze Zeit eher Vollgas pushen, um besser zu werden. Und andere Marken sind erfahrener mit ihrem Auto - oder schon länger unterwegs - und wissen, wo sie etwas verstecken können", schließt er nicht aus, dass die Konkurrenz blufft.

Wichtig sei aber vor allem, dass das Grasser-Team ein Verständnis vom neuen Auto erhält. "Ich glaube, wir sind langsam an einem Punkt, wo wir für uns eine Toolbox aufgebaut haben - und wissen, was passiert", zeigt sich Paul für das Heimrennen zuversichtlich. Bislang kam er in dieser Saison nicht über Platz 13 in Zandvoort hinaus.