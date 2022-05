AvD Motor & Sport Magazin: David Schumacher Sonntag live auf SPORT1

Audio-Player laden

Mit dem Großen Preis von Spanien der Formel 1 in Barcelona und dem DTM-Gastspiel auf dem Lausitzring steht ein rasantes Motorsport-Wochenende an. SPORT1 analysiert das Geschehen auf der Rennstrecke im "AvD Motor & Sport Magazin" am Sonntag live ab 21:45 Uhr auf SPORT1.

Hierzu begrüßt Moderatorin Ruth Hofmann im Studio den SPORT1 Experten Christian Danner und DTM-Neuling David Schumacher. Der 20-jährige Sohn von Ralf Schumacher fährt für das Mercedes-AMG Team Winward an der Seite des amtierenden Champions Maximilian Götz und würde beim zweiten Saisonstopp natürlich gerne seine ersten Punkte mitnehmen.

Dazu lautet die spannende Frage, wie sich sein Cousin Mick auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya schlägt. Mehr packender Motorsport ist mit den Highlights der FIA WRC auf SPORT1 sowie dem All-Star-Race der NASCAR Cup Series und der der Australia Supercars Championship auf SPORT1+ geboten.

Vollgas-Programm mit der FIA WRC, der NASCAR Cup Series und der Australia Supercars Championship

SPORT1 ist bei der Königsklasse des Rallye-Sports wieder mittendrin und begleitet die laufende Saison mit ausführlichen Highlight-Zusammenfassungen. Zur vierten Station gastiert die FIA World Rally Championship (WRC) diesmal in Portugal.

