Begrenzte Stückzahl: Jetzt DTM-Tickets für den Lausitzring sichern!

Der Saisonauftakt in Monza hat den Beweis gebracht: Die neue DTM-Ära mit GT3-Autos von sechs verschiedenen Marken verspricht Spannung und enge Rennen. Die nächste Station ist der Lausitzring, den die DTM am 24. und 25. Juli 2021 besuchen wird. Bei unserem Schwesterunternehmen Motorsporttickets.com gibt es die Tickets für den Lauf in Klettwitz. Achtung: Die Stückzahl ist begrenzt!

Der Lausitzring wurde im Jahr 2000 eröffnet und ist seitdem Austragungsort von DTM-Rennen. Im Jahr 2021 erwartet die Fans auf den Tribünen ein ganz besonderer Leckerbissen, denn die DTM-Boliden werden nach Kurve 1 nicht ins das Kurvengeschlängel abbiegen, sondern durch die um sechs Grad erhöhte Steilkurve des Ovals donnern.

Der Kurs liegt im südlichen Teil der Niederlausitz im Bundesland Brandenburg - rund 60 Kilometer nördlich von Dresden und rund 130 Kilometer südlich der Bundeshauptstadt Berlin. Es ist der einzige Rundkurs in Deutschland, der in ein 3,2 Kilometer langes Tri-Oval integriert ist, dessen Steilkurven und Geraden Teil des Layouts sind. Der einzigartige Charakter der Strecke ist ein Garant für enge Rennen und viele Überholmanöver.

Die DTM macht nach dem Rennen auf dem Lausitzring auf dem Circuit Zolder in Belgien Halt. Anschließend reist der Tross zum legendären Nürburgring in der Eifel. Mit dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg und dem TT Circuit Assen in den Niederlanden folgen zwei Gastspiele bei unseren direkten Nachbarn. Das DTM-Finale findet traditionell auf dem Hockenheimring in Baden-Württemberg statt.

Tickets für alle Rennen gibt es jetzt bei unserem Schwesterunternehmen Motorsporttickets.com. Auf der Website finden Sie für alle Rennstrecken auch Hinweise zur Anreise und Parkmöglichkeiten und können nach günstigen Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen in der Umgebung suchen.

Mit Bildmaterial von Red Bull.