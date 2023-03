Belohnung für DTM-Trophy-Titel: Tim Heinemann testet Hypercar im Simulator

Audio-Player laden

Seit 2021 kämpfte der 25-jährige Tim Heinemann darum, den Sprung von der DTM-Trophy in die DTM zu schaffen, jetzt gibt es endlich den Lohn für die harte Arbeit: Der Fichtenberger wurde nach seinem zweiten DTM-Trophy-Titel nicht nur von Porsche-Neueinsteiger Toksport WRT zum DTM-Fahrer für die Saison 2023 gemacht, sondern erhielt auch von Toyota einen virtuellen Test im Le-Mans-Siegerauto der Jahre 2021 und 2022.

Heinemann, der aus dem Sim-Racing-Bereich kommt, fuhr seinen DTM-Trophy-Titel 2022 mit dem Toyota GR Supra GT4 des Ring-Racing-Teams ein, weshalb er nun zu Toyota-Gazoo-Racing nach Köln-Marsdorf eingeladen wurde, um im Hightech-Simulator Platz zu nehmen.

"Es war ein sehr interessanter Tag und ich konnte tolle Einblicke in die Arbeitsweise in der FIA-WEC bekommen", freut sich Heinemann, der von "Mr. DTM" Bernd Schneider unterstützt wird, über das Erlebnis.

"Das Hypercar zählt nach der Formel 1 zu den schnellsten und komplexesten Rennautos auf dem Planeten, es war für mich also etwas komplett Neues."

Heinemann, der bislang vor allem GT4-Erfahrung hat, aber auch schon Auftritte in GT3-Boliden hatte, musste sich auf die Fahreigenschaften des Toyota GR010 Hybrid umstellen, der deutlich mehr Abtrieb aufbaut als seine bisherigen Rennboliden. "Das Auto hat bei nur knapp über 1.000 kg an die 700 PS und dazu eine brachiale Aerodynamik, erfordert also einen komplett anderen Fahrstil", sagt Heinemann.

Man darf gespannt sein, ob das GT-Talent 2023 auch in der DTM als Teamkollege von Christian Engelhart im Toksport-WRT-Porsche für Furore sorgen wird.

