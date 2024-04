BMW-M2-Cup findet statt: So sieht das DTM-Rahmenprogramm 2024 aus

Der BMW-M2-Cup findet auch 2024 im Rahmenprogramm der DTM statt! Nach der Insolvenz der Project 1 Drivetime GmbH, die in den letzten drei Jahren als Ausrichter des Markenpokals fungierte, war zunächst unklar, ob die Rennserie weitergeführt wird. Wie bereits vor einigen Wochen von Motorsport-Total.com berichtet, hat sich der ADAC selbst um die Zukunft des BMW-M2-Cup bemüht - allerdings mit Veränderungen!

"Es wäre zu schade gewesen, diesen Cup nicht mehr durchzuführen", begründet ADAC-Motorsport-Chef Thomas Voss. "Die Fahrzeuge sind da, es muss nichts Neues gebaut werden. Sie sind in einem Topzustand - und zwar alle. Und das passt bei uns wirklich gut in diese Leistungspyramide des ADAC-Rundstreckensports rein."

Eigentlich war geplant gewesen, dass der BMW-M2-Cup drei Jahre lang im Rahmen der DTM fährt, nachdem der ADAC die Serie im vergangenen Jahr übernommen hatte. Das wurde mit der Project 1 Drivetime GmbH vereinbart, doch aufgrund der Insolvenz wäre beinahe Schluss gewesen. "Wir haben uns dann relativ schnell zusammengesetzt und darüber nachgedacht, was wir mit diesen Fahrzeugen machen", so Voss.

Das entstandene Loch im DTM-Rahmenprogramm hätte man mit anderen Serien schließen können, meint der ADAC-Motorsport-Chef. Doch es gibt neben dem deutschen Cup "auch in Italien und in den Benelux-Ländern ähnlich ausgerichtete Cups mit den gleichen Fahrzeugen, die auch alle eingestellt worden sind, wodurch 60 bis 70 Fahrzeuge auf dem Markt sind."

"Wir haben uns jetzt nach vielen Gesprächen - auch mit den Rennteams, die bisher diese Fahrzeuge eingesetzt haben oder Interesse hätten, sie einsetzen - entschlossen, den BMW-M2-Cup auch unter diesem Namen weiterzuführen", bestätigt Voss. "Allerdings in veränderter Form: nicht mehr als Zentraleinsatz, wie das in den vergangenen drei Jahren der Fall war, sondern als Teameinsatz wie bei einem klassischen Markenpokal."

BMW-M2-Cup 2024: Private Teams, aufgeteilt in drei Klassen

Das setzt allerdings voraus, dass sich genügend Teams für die Rennserie finden. Um den Teilnehmern mehr Zeit für Planungen und Vorbereitungen zu geben, startet der BMW-M2-Cup erst beim zweiten Rennwochenende auf dem Lausitzring, und nicht beim DTM-Auftakt in Oschersleben. In der Saison 2024 werden fünf Rennen im Rahmen der DTM gefahren.

Der BMW-M2-Cup wird 2024 mit privaten Teams fortgesetzt Foto: Gruppe C Photography

"Wir werden an den Wochenenden 120 Minuten Fahrzeit für die Fahrer haben", erklärt Voss, der das Konzept des BMW-M2-Cup als Zwischenstufe zwischen Kartmeisterschaft und GT4 sieht, denn "ich war immer schon ein bisschen skeptisch, ob man aus dem Kart gleich in so ein 500-PS-Auto einsteigen muss oder ob es da nicht eine Zwischenstation geben sollte", sagt der ADAC-Motorsport-Chef.

"Deswegen war der M2-Cup immer sinnvoll. Dass wir ihn jetzt als ADAC durchführen können, hat den Charme, dass wir ihn so platzieren können, wie wir es brauchen", verweist er auf die eigene Motorsport-Pyramide.

Alle Rahmenserien der DTM 2024 im Überblick

ADAC GT Masters

Nach einer schwachen Saison im Vorjahr kehrt das ADAC GT Masters in diesem Jahr stärker zurück, auch wenn man sich mehr als 16 Autos erhofft hatte. Durch eine neue Klassenstruktur rücken Nachwuchstalente und Amateur-Piloten deutlich mehr in den Fokus. Anders als in der DTM teilen sich zwei Fahrer ein Fahrzeug, sodass es einen Pflichtboxenstopp zur Rennmitte gibt. Rund 20 GT3-Boliden von Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-AMG sowie Porsche, Aston Martin und Ferrari kämpfen in diesem Jahr um den Titel und einen Preisgeldtopf von mehr als 570.000 Euro.

ADAC GT4 Germany

Alle zwölf Rennen der ADAC GT4 Germany finden im Rahmen der DTM statt. Elf Teams mit 24 Fahrzeugen von fünf Herstellern treten dieses Jahr gegeneinander an - ergänzt durch attraktive Gaststarter. Wer sich in der ADAC GT4 Germany behauptet, kann den Sprung in das ADAC GT Masters oder sogar die DTM schaffen. In den letzten Jahren hat sich die Rennserie bereits als perfektes Karriere-Sprungbrett für junge Talente bewiesen.

Prototype Cup Germany

Die exklusive Serie für Le-Mans-Prototypen in Deutschland startet 2024 in die dritte Saison, wobei drei Veranstaltungen im Rahmen der DTM stattfinden: Auf dem Lausitzring, auf dem Nürburgring und auf dem Sachsenring ist der Prototype Cup Germany mit von der Partie. Die 455 PS starken LMP3-Boliden sind ein spektakulärer Blickfang und sorgen für spannende Rennaction.

DTM Classic

Die Legenden der DTM Classic sorgen beim DTM-Rennen auf dem Norisring für eine glanzvolle Zeitreise. Passend zum 40. Geburtstag der DTM sind beim Auftritt im "fränkischen Monaco" zahlreiche Fahrzeugklassen aus GT- und Tourenwagen vertreten - teilweise sogar mit den Stars der damaligen Zeit.

Porsche-Markenpokale

Die Porsche-Markenpokale haben im Rahmenprogramm der DTM eine lange Tradition, die sich 2024 fortsetzt. Der Porsche Carrera Cup Deutschland wird die DTM an sechs Veranstaltungen begleiten, während beim Rennwochenende in Zandvoort an der niederländischen Nordseeküste der Porsche Carrera Cup Benelux zu Gast sein wird. Alle Fahrer:innen starten mit dem 510-PS-starken Porsche 911 GT3 Cup, der packende Rennaction verspricht.

NXT Gen Cup

Der schwedische NXT Gen Cup war auch im Vorjahr schon gemeinsam mit der DTM unterwegs. Die Fahrer:innen treten mit dem elektrisch angetriebenen und bis zu 230 PS starken LRT NXT 1 an, der auf dem straßenzugelassenen Mini Cooper SE basiert. In der Nachwuchsserie starten vor allem junge Talente, die sich eine erfolgreiche Karriere im Motorsport erhoffen. Bei den DTM-Rennen auf dem Norisring und in Hockenheim können sie auf sich aufmerksam machen. Weitere Events sind in Planung.

Formula Regional European Championship by Alpine

Auch in der DTM-Saison 2024 gehört eine Formelserie zum Rahmenprogramm: Beim Gastspiel im niederländischen Zandvoort werden die jungen Talente der Formula Regional European Championship by Alpine um Bestzeiten und Rennsiege kämpfen. Alle Pilot:innen fahren mit dem einheitlichen Chassis des F3 T-318 von Tatuus, um absolute Chancengleichzeit zu gewähren.

ADAC Historic Cup Ost

Beim DTM-Rennen auf dem Lausitzring dürfen sich die Besucher über den ADAC Historic Cup Ost freuen, der mit seinen historischen Formel-Fahrzeugen und Tourenwagen die Geschichte des Rennsports in der ehemaligen DDR aufleben lässt.

Termine: Rahmenprogramm der DTM 2024

Motorsport Arena Oschersleben (26.04. bis 28.04.2024)

ADAC GT Masters

ADAC GT4 Germany

Porsche Carrera Cup Deutschland

DEKRA Lausitzring (24.05. bis 26.05.2024)

ADAC GT4 Germany

Prototype Cup Germany

BMW M2 Cup

ADAC Historic Cup Ost

Circuit Zandvoort (07.06. bis 09.06.2024)

ADAC GT Masters

Porsche Carrera Cup Deutschland

Porsche Carrera Cup Benelux

Formula Regional European Championship by Alpine

Norisring (05.07. bis 07.07.2024)

ADAC GT4 Germany

DTM Classic

BMW M2 Cup

NXT Gen Cup

Nürburgring (16.08. bis 18.08.2024)

ADAC GT4 Germany

Prototype Cup Germany

BMW M2 Cup

Porsche Carrera Cup Deutschland

Sachsenring (06.09. bis 08.09.2024)

Prototype Cup Germany

BMW M2 Cup

Porsche Carrera Cup Deutschland

Red Bull Ring (27.09. bis 29.09.2024)

ADAC GT Masters

ADAC GT4 Germany

BMW M2 Cup

Porsche Carrera Cup Deutschland

Hockenheimring Baden-Württemberg (18.10. bis 20.10.2024)

ADAC GT Masters

ADAC GT4 Germany

Porsche Carrera Cup Deutschland

NXT Gen Cup

Mit Bildmaterial von ADAC Motorsport.