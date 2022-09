BMW-Piloten über Timo Glocks Abschied: "Freue mich, dich Freund zu nennen"

Audio-Player laden

Mit Saisonende 2022 wird Timo Glock zehn Jahre lang in Diensten von BMW unterwegs gewesen sein. Dann trennen sich die Wege, wie der 40-Jährige vor wenigen Tagen auf Social-Media bekanntgegeben hat.

In diesen zehn Jahren stehen 146 DTM-Starts, fünf Siege und sechs Polepositions zu Buche, hinzu kommen vereinzelte Teilnahmen bei den 24h von Spa, den 12h von Bathurst und den 24h von Daytona. Beim australischen Langstrecken-Klassiker am Mount Panorama trat Glock 2018 unter anderem mit Philipp Eng an.

Der Österreicher blickt gern auf den gemeinsamen Start zurück. "Danke, dass du mein Teamkollege warst! Unsere Zeit in Down Under und die ganzen anderen Situationen, wo wir Tränen gelacht haben, werde ich nicht vergessen", antwortet er Glock auf seine Ankündigung. "Freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und wünsche dir für alles, was kommt, nur das allerbeste!"

Ähnlich wohlwollend äußern sich viele weitere frühere und aktuelle BMW-Kollegen über Glock. "Danke für all die gemeinsamen Jahre! 2013 sind wir Teamkollegen geworden, und ich freue mich, dich jetzt einen Freund nennen zu können. Ich habe viel von dir gelernt und wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf, Buddy", schreibt etwa Marco Wittmann.

Farfus, van der Linde, Wittmann: Nur gute Worte für Glock

Der zweifache DTM-Champion und Glock debütierten im Jahr 2013 gemeinsam für BMW. DTM-Gesamtleader Sheldon van der Linde, im Vorjahr noch zusammen mit Glock für Rowe Racing unterwegs, schreibt: "War ein Vergnügen mit dir Teamkollegen gewesen zu sein, Timo! Ich wünsche dir alles Gute für alles, was noch kommen wird."

Auch BMW-Urgestein Augusto Farfus dankt Glock "für all die gemeinsamen Jahre. Ich bin sicher, dass du eine glänzende Zukunft vor dir hast, Kumpel!" Nick Yelloly fügt hinzu: "Herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Zeit in der BMW-Motorsport-Familie, mein Freund! Genieße das letzte Rennen mit einem großen Pokal und viel Glück für die Zukunft."

Dieses letzte Rennen wird Glock am 23. Oktober bestreiten. Dann findet das Saisonfinale der Italienischen GT-Meisterschaft statt, wo Glock in diesem Jahr in der Sprintwertung an den Start geht. Vor der letzten Station in Mugello sind sechs von acht Rennen absolviert, und Glock liegt zusammen mit Teamkollege Jens Klingmann auf P3 in der Gesamtwertung.

Und Klingmann, der Glock ebenfalls zu seiner Karriere beim Münchner Autobauer gratuliert, kündigt bereits an: "Lass uns in Mugello einigen in den A**** treten und [die Zeit] auf einem Hoch abschließen!" Glock und Klingmann fehlen sechs Punkte auf die Gesamtführenden in der Sprintwertung, Jacopo Guidetti und Leonardo Moncini.

Scheider und Glock zusammen auf einem Auto?

Nicht zuletzt hat sich auch Glocks guter Freund Timo Scheider zu Wort gemeldet. "So richtig schreiben, was ich denke, kann ich gar nicht. Aber dir gratulieren für die letzten zehn Jahre mit diesem Hersteller kann ich", meint der DTM-Champion der Jahre 2008 und 2009.

Scheider kann sich einen gemeinsamen Start bei einem Rennen sehr gut vorstellen: "Die Uhr ist noch lange nicht abgelaufen, mein lieber Timo. Da draußen warten noch ein paar ganz spannende Dinge auf dich... Vielleicht schaffen wir es ja jetzt mal gemeinsam, auf einem Auto Rennen zu fahren." Glock entgegnet: "Oh wei oh wei, was wäre das ein Spaß!"

Das Ende seiner Zeit bei BMW soll für Timo Glock jedoch nicht gleichbedeutend mit dem Karriereende sein. Die Zukunft des 40-Jährigen ist aktuell offen. Neben seinen Renneinsätzen für BMW in Italien fungiert er bei 'Sky' als TV-Experte für die Formel 1.

Mit Bildmaterial von BMW.