BMW präsentiert DTM-Designs 2022: So sehen die vier M4 GT3 aus!

Autor: Sven Haidinger Audio-Player laden BMW hat die Designs der vier M4 GT3 für die DTM-Saison 2022, die von den Teams Walkenhorst und Schubert eingesetzt werden, präsentiert. Und setzt dabei auf vertraute Farben: Während der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann wie bereits seit 2019 in der "Green Machine" sitzen wird, zeichnet bei Schubert-Pilot Sheldon van der Linde wie 2019 und 2020 Shell für die Farbgebung verantwortlich, auch wenn das Rot dieses Jahr dominanter ist. Und auch bei Rückkehrer Philipp Eng müssen die DTM-Fans nicht großartig umdenken, denn die Grundfarbe seines BMW wird trotz einer Änderung beim Hauptsponsor wie 2019 und 2020 blau sein. Einen komplett neuen Weg musste man hingegen bei Wittmanns Walkenhorst-Teamkollege Esteban Muth gehen, der im Vorjahr noch im T3-Lamborghini saß und dessen BMW M4 GT3 2022 hauptsächlich in Schwarz gehalten ist. BMW-Sponsoren dieses Jahr präsenter als 2021 Auffällig ist bei den BMW-Boliden, dass die Designs im Vergleich zum Vorjahr wieder eher den Eindruck eines Werksengagements vermitteln. Denn in der Hersteller-DTM vor dem Ausstieg von Audi und BMW Ende 2020 waren teilweise die gleichen Sponsoren für die Beklebungen der BMW-Fahrzeuge, die damals noch von RMG und RBM eingesetzt wurden, verantwortlich. Marco Wittmann, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 1 / 20 Foto: BMW Marco Wittmann, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 2 / 20 Foto: BMW Marco Wittmann, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 3 / 20 Foto: BMW Marco Wittmann, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 4 / 20 Foto: BMW Marco Wittmann, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 5 / 20 Foto: BMW Esteban Muth, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 6 / 20 Foto: BMW Esteban Muth, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 7 / 20 Foto: BMW Esteban Muth, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 8 / 20 Foto: BMW Esteban Muth, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 9 / 20 Foto: BMW Esteban Muth, Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 10 / 20 Foto: BMW Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 11 / 20 Foto: BMW Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 12 / 20 Foto: BMW Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 13 / 20 Foto: BMW Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 14 / 20 Foto: BMW Sheldon van der Linde, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 15 / 20 Foto: BMW Philipp Eng, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 16 / 20 Foto: BMW Philipp Eng, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 17 / 20 Foto: BMW Philipp Eng, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 18 / 20 Foto: BMW Philipp Eng, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 19 / 20 Foto: BMW Philipp Eng, Schubert Motorsport BMW M4 GT3 20 / 20 Foto: BMW Im Vorjahr sah das etwas anders aus, denn damals hatte nur der einzige Walkenhorst-Pilot Wittmann ein gemischtes Design aus Schaeffler und Shell, während die Rowe-Boliden von Sheldon van der Linde und Timo Glock in der typischen Rowe-Beklebung unterwegs waren - bei Glock mit Schaeffler-Paravan-Elementen. Dass die BMW-Sponsoren und -Partner dieses Jahr wieder eine größere Rolle spielen, darf darauf zurückgeführt werden, dass die Münchner 2022 im Jahr der BMW-M4-GT3-Premiere ihr Versprechen an DTM-Boss Gerhard Berger einlösen, seine Rennserie nach dem Ausstieg mit vier GT3-Fahrzeugen zu unterstützen. BMW unterstützt Teams über Sponsoren Das macht BMW anders als zum Beispiel Audi neben dem Angebot von Werksfahrern über die Vermittlung von Sponsoren, die man bereits in der Vergangenheit im Umfeld der Münchner gesehen hat: Automobil-Zulieferer Schaeffler ist seit dem Wechsel von Audi zu BMW im Jahr 2019 eng mit dem ebenfalls aus Franken stammenden Wittmann verbunden, Shell ist Spritpartner der Münchner. Die Elektronikfirma IQOO, eine auf die Smartphone-Produktion spezialisierte Tochter des chinesischen Herstellers BBK Elektronics, war bereits 2020 auf Glocks plötzlich wieder gelbem BMW-Boliden als Hauptsponsor vertreten. Nun prangt der Schriftzug des BMW-Partners auf der Motorhaube des Walkenhorst-Boliden von Neuankömmling Muth. CATL - der größte chinesische Lithium-Ionen-Akku-Hersteller und ebenfalls seit Jahren BMW-Partner - ist auf der Tür präsent. Bei Engs Schubert-BMW sorgt Investmentbroker Robomarkets - seit 2019 Partner der Münchner und bislang auf den Boliden von Marcus Eriksson und Jonathan Aberdein in der DTM vertreten - für das Design. Die Budgets der Teams sind aber über die BMW-Sponsoren keineswegs vollständig gedeckt, von einem Werkseinsatz kann also nicht die Rede sein. Mit Bildmaterial von Schubert Motorsport.