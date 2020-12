BMW räumt weiter auf: Trennung von Traditionsteams Mampaey und Schnitzer!

Weitere Kürzungen bei BMW nach dem Formel-E-Ausstieg: Die Münchner werden sich laut Informationen von 'Motorsport.com' vom belgischen DTM-Werksteam RBM (Racing Bart Mampaey) und von der legendären Schnitzer-Truppe, die dieses Jahr Entwicklungsteam für den neuen BMW M4 GT3 war, trennen.

Das andere DTM-Werksteam RMG (Reinhold Motorsport GmbH) darf sich weiterhin über Aufträge von BMW freuen und wird 2021 die Entwicklungs- und Testarbeit des M4 GT3 übernehmen. Das Interesse von BMW, auch in der geplanten GT3-DTM präsent zu sein und Teams zu unterstützen, gilt als gering - was auch darauf zurückzuführen ist, dass der M6 GT3 in sein letztes Jahr geht und man danach auf den M4 GT3 umsteigen wird.

Besonders bitter sind die BMW-Pläne aber für Bart Mampaeys Team und für die Schnitzer-Truppe: Die Schnitzer-Mannschaft aus Freilassing war über 50 Jahre lang mit BMW verbunden und dominierte in den 1980er-Jahren unter der Leitung des Anfang 2019 verstorbenen Teamchefs Charly Lamm die DTM sowie Tourenwagen-Weltmeisterschaft und -Europameisterschaft.

Schnitzers glorreiche BMW-Historie

1999 folgte der Sieg bei den 24 Stunden von Le Mans, ehe man zunächst in der Tourenwagen-WM als BMW-Werksteam antrat und danach beim DTM-Comeback von BMW im Jahr 2012 auf Anhieb mit Bruno Spengler alle drei Meistertitel holte. Nach dieser Sternstunde wurde die Zusammenarbeit aber immer weiter zurückgeschraubt: Ende 2016 strukturierte BMW das DTM-Programm um und setzte fortan nur noch auf zwei statt auf vier Teams: Mit Schnitzer wurde nicht mehr geplant.

2020 war man neben der Entwicklungsarbeit für den neuen M4 GT3 immerhin noch beim 24-Stunden-Klassiker auf der Nürburgring-Nordschleife, als man einen M6 GT3 mit den Werksfahrern Sheldon van der Linde, Martin Tomczyk und Augusto Farfus einsetzte und Dritter wurde, am Start. Jetzt endet die Zusammenarbeit. BMW nahm dazu auf Anfrage von 'Motorsport.com' nicht Stellung.

Teamchef Herbert Schnitzer jun. wollte die Angelegenheit ebenfalls nicht kommentieren, solang es keine offizielle Bekanntgabe gibt. Nicht gerade rosig sind auch die Aussichten auch für die Mampaey-Truppe aus Mechelen, das seit dem DTM-Comeback im Jahr 2012 eines der Werksteams der Münchnern stellt und vergangene Saison mit den beiden Südafrikanern van der Linde und Jonathan Aberdein sowie dem Österreicher Philipp Eng an den Start ging

Mampaey bemüht sich verzweifelt um Aufträge

Die Mannschaft bemüht sich laut Informationen von 'Motorsport.com' bereits seit einiger Zeit um Aufträge, da man für 2021 von BMW nicht mehr berücksichtigt wird. Ähnlich wie Schnitzer ist man ebenfalls seit vielen Jahrzehnten mit dem bayerischen Automobilhersteller verbunden. Bereits die Truppe von Bart Mampaeys Vater Julien Mampaey, die Juma Racing hieß, arbeitete mit BMW zusammen und holte 1977, 1982 und 1983 Siege beim 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps.

Letzter DTM-Triumph für Mampaey-Truppe: Sheldon van der Linde siegt 2020 in Assen Foto: BMW

1994 gründete dessen Sohn dann Racing Bart Mampaey und feierte ebenfalls zahlreiche Erfolge mit BMW: 1998 gelang auch ihm der Sieg beim 24-Stunden-Klassiker in Spa, ehe man 2004 gemeinsam mit Andy Priaulx den Titel in der Tourenwagen-EM ergatterte.

Das war nur der Beginn einer Erfolgsserie, denn nach der Aufwertung zur Tourenwagen-WM holte man mit dem Briten von 2005 bis 2007 drei weitere Titel, ehe sich die Münchner 2010 aus der Serie zurückzogen und man das DTM-Engagement vorbereitete. Eine Ära, die vor wenigen Wochen zu Ende ging.

Was wird aus IMSA-Programm?

Das DTM-Ende, die Trennungen von Schnitzer und RBM sowie der Ausstieg aus der Formel E nach der bevorstehenden Saison, der am Mittwoch bekanntgegeben wurde, bedeuten, dass das Werksprogramm der Münchner deutlich zusammenschrumpft. Neben der Formel E ist man derzeit nur noch in der IMSA-Serie mit dem Rahal-Team aktiv.

Wie umfangreich das Engagement mit dem M8 GTE kommende Saison sein wird, ist noch unklar: Bislang wurde nur der Start beim Saisonauftakt, den 24 Stunden von Daytona, bestätigt. Einiges deutet darauf hin, dass man dieses Jahr nur neben Daytona nur bei den drei weiteren Langstreckenklassikern in Sebring, Watkins Glen und Road Atlanta an den Start gehen möchte.

Mit Bildmaterial von Alexander Trienitz.