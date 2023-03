BMW stellt DTM-Boliden vor: Sheldon van der Linde mit Nummer 1, Rast in Blau

Audio-Player laden

BMW hat am Dienstag die DTM-Designs für die Saison 2023 vorgestellt: Die Beklebung ähneln denen aus dem Vorjahr - Neuankömmling Rene Rast wird bei Schubert mit einem blauen Farbschema antreten, bei Champion Sheldon van der Linde fällt vor allem die Startnummer 1 auf, die der Südafrikaner statt seiner bisherigen Stammnummer 31 nutzen wird.

"Davon, mit der Startnummer 1 auf dem Auto meinen Titel in der DTM zu verteidigen, konnte ich bis vor kurzer Zeit nur träumen", sagt Sheldon van der Linde. "Ich habe den ganzen Winter überlegt, ob ich meine Nummer 31, die mir immer Glück gebracht hat, gegen die Nummer 1 eintauschen soll, aber so eine Gelegenheit bekommt man nicht so oft."

DTM-Neueinsteiger Project 1 hat vorerst nur das Fahrzeugdesign von Marco Wittmann vorgestellt, das wie erwartet in den Farben von Schaeffler beklebt ist, aber in Details geändert wurde und etwas mehr Schwarzanteil aufweist.

BMW-Partnerlogos auf den Autos: Wie das Modell funktioniert

"Den zweiten Fahrer und das Design des vierten BMW M4 GT3 wird Project 1 zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben", heißt es in der Pressemitteilung.

Während BMW also weiterhin die DTM-Teams finanziell unterstützt und im Gegenzug die Sponsorenflächen auf drei der vier Autos für die eigenen Partner Shell, Robomarkets und Schaeffler nutzt, darf Project 1 das zweite Fahrzeug selbst vermarkten.

Damit setzt man auf eine andere Herangehensweise als im Vorjahr, als der Walkenhorst-BMW von Esteban Muth mit den Logos eines BMW-Partners versehen wurde. Welcher Fahrer im zweiten Project-1-Auto sitzen wird, ist dreieinhalb Wochen vor dem offiziellen DTM-Test in Spielberg unklar.

Project 1 auf der Suche nach zweitem Fahrer

BMW meinte in der Pressemitteilung, die am 7. Februar - also noch vor der Bekanntgabe der Teams durch den ADAC - veröffentlich wurde, dass die Entscheidung über Wittmanns Teamkollegen "noch nicht endgültig gefallen" sei. "In enger Abstimmung zwischen dem Team, BMW M Motorsport und dem ADAC werden aktuell potenzielle Kandidaten evaluiert."

Eine Formulierung, die für etwas Verwirrung sorgte, da sie den Eindruck erweckt, dass der ADAC Mitspracherecht bei der Fahrerwahl hat. Das ist laut Informationen von 'Motorsport.com' nicht der Fall.

Doch der ADAC hatte als Teil der Einschreibung die Bekanntgabe der Fahrernahmen verlangt, um sicherzustellen, dass die Qualität der Piloten dem DTM-Niveau entspricht und um die Möglichkeit zu haben, Nennungen eventuell abzulehnen.

Teams, denen es nicht gelungen ist, ihre Fahrer bis zum Nennschluss am 6. Februar um Mitternacht bekanntzugeben, müssen nun sicherstellen, dass ihre Fahrer den Bedingungen des ADAC entsprechen. Das ist keine einfache Angelegenheit, da fast alle Piloten bereits ihre Programme für die Saison 2023 fixiert haben.

Mit Bildmaterial von BMW.