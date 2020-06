BMW zeigt Designs für DTM-Saison 2020: Glock wieder in Gelb!

BMW hat seine neuen DTM-Lackierungen für die Saison 2020 in einer Online-Präsentation vorgestellt: Bei Timo Glocks Boliden gibt es eine Überraschung. Der Ex-Formel-1-Pilot wird nach seinem Pannenjahr 2019, als er in den Farben rot, schwarz und weiß antrat, wieder zu seinem gewohnten gelben Farbdesign zurückkehren!

Dahinter steckt allerdings nicht wie in der Vergangenheit die Deutsche Post, sondern der neue Sponsor IQOO - eine Tochter des chinesischen Herstellers BBK Elektronics, die sich auf Smartphones spezialisiert.

Wenn man genauer hinsieht, erkennt man auch einen Unterschied zu Glocks traditioneller Lackierung: Die Heckpartie ist in Violett gehalten.

Fotostrecke Liste #16 Timo Glock (BMW Team RMG) 1 / 6 Foto: BMW #11 Marco Wittmann (BMW Team RMG) 2 / 6 Foto: BMW #22 Lucas Auer (BMW Team RMG) 3 / 6 Foto: BMW #25 Philipp Eng (BMW Team RBM) 4 / 6 Foto: BMW #31 Sheldon van der Linde (BMW Team RBM) 5 / 6 Foto: BMW #27 Jonathan Aberdein (BMW Team RBM) 6 / 6 Foto: BMW

Man darf gespannt sein, ob der Odenwälder damit mehr Glück hat als im Vorjahr, als er in zahlreiche unglückliche Zwischenfälle verwickelt war und über Rang zwölf nicht hinauskam.

"Das hoffe ich jedenfalls", meint Glock. "Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder in Gelb fahren kann. Ich bin aber nicht sicher, ob ich meinen Boliden wieder Yellow Beast nennen werde. Yellow Monster würde vielleicht besser passen, aber das sollten wir die Fans fragen."

Ob er etwas anders machen will, um das Pech abzuschütteln? "Nein", antwortet der 38-Jährige. "Es geht einfach nur darum, das Vorjahr zu vergessen, denn jedes Mal hat uns irgendwas das Wochenende kaputt gemacht. Jetzt möchte ich um den Titel kämpfen."

Während die restlichen Designs weitgehend dem Vorjahr entsprechen, bleibt die Frage, wer nach den Abgängen von Publikumsliebling Bruno Spengler und Joel Eriksson deren Farbdesigns übernimmt? Mit Spenglers typischer schwarzer BMW-Bank-Lackierung wird diese Saison DTM-Rückkehrer Lucas Auer antreten, der den Kanadier bei Stefan Reinholds RMG-Truppe ersetzt.

Und Erikssons weiß-blauer RBM-BMW, der diese Saison im Gegensatz zum Vorjahr mit einem goldenen Streifen versehen ist, wird in der kommenden Saison von Neuzugang Jonathan Aberdein pilotiert. Der Südafrikaner sitzt wegen des "Lockdowns" in seiner Heimat immer noch in Kapstadt fest.

Mit Bildmaterial von BMW.