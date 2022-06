BoP-Änderung vor DTM-Samstagsrennen: Weniger Gewicht für AMG und Ferrari

Audio-Player laden

Nach dem Samstag-Qualifying der DTM in Imola ändert Dienstleister AVL Racetech erstmals an diesem Wochenende die Balance of Performance (BoP): Die Mercedes-AMG-Teams und das einzige Ferrari-Team AF Corse dürfen Gewicht ausladen - beim Mercedes-AMG GT3 sind es 20 Kilogramm, beim 488 GT3 Evo sogar satte 25 Kilogramm.

Im Qualifying hier geht's zum Bericht war die Marke mit dem Stern nicht über Platz zehn - Lucas Auer hatte 0,657 Sekunden Rückstand - hinausgekommen, Ferrari lag durch Nick Cassidy mit 0,809 Sekunden Rückstand und Platz 13 sogar noch weiter hinten.

Die Änderung ist für das Rennen nicht irrelevant, weil man sich vor allem im Mercedes-AMG-Lager schon nach dem Freien Training am Freitag darüber beschwert hatte, dass man deutlich mehr Gewicht herumschleppe als die Konkurrenz.

Der Mercedes-AMG GT3 brachte nach der ursprünglichen Einstufung 75 Kilogramm mehr auf die Waage als der Porsche 911 GT3 R, der das leichteste Auto im Feld ist. Jetzt beträgt das Gewichtsdelta zwischen dem schwersten und dem leichtesten Auto 55 Kilogramm, womit man sich der SRO-Einstufung vom GT-World-Challenge-Europe Rennen annähert.

Damals betrug der Unterschied zwischen dem Porsche und dem Mercedes-AMG 50 Kilogramm. Mit 1.330 Kilogramm ist der Mercedes-AMG aber nach wie vor das schwerste Auto im Feld.

Die Änderung sollte aber zumindest dafür sorgen, dass das von den Mercedes-AMG-Teams im Rennen wegen der enormen Hitze gefürchtete Graining für weniger Probleme sorgt als befürchtet. Ob man sich auch wirklich nach vorne arbeiten kann, wird sich zeigen, denn auf dem engen Kurs in Imola sind Überholmanöver schwierig.

Überarbeitete DTM-BoP Imola 2022:

Mercedes-AMG GT3: 1.330 kg/2 x 35 mm (Restriktor)

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.315 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,709 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.300 kg/1,590 bar (Ladedruck)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.320 kg/2 x 41 mm (Restriktor)

Porsche 911 GT3 R: 1.275 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

DTM-BoP Imola 2022 (Qualifying 1):

Mercedes-AMG GT3: 1.350 kg/2 x 35 mm (Restriktor)

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.315 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,709 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.325 kg/1,590 bar (Ladedruck)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.320 kg/2 x 41 mm (Restriktor)

Porsche 911 GT3 R: 1.275 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

Mit Bildmaterial von DTM.