BoP-Ärger bei Thiim: Warum glänzte im Porsche nur Thomas Preining?

Der Ärger von Halbzeit-Champion Nicki Thiim war groß: Nachdem Thomas Preining am Norisring wegen der ungünstigen Balance of Performance (BoP) noch mit Rücktritt gedroht hatte, dominierte der Porsche-Pilot in Oschersleben und hätte ohne die Boxenstopp-Panne am Sonntag die maximale Punktezahl geholt, während Aston Martin zumindest zu Beginn des Wochenendes im Nirgendwo lag.

"Vielleicht soll ich das auch tun - aufhören. Dann kriege ich hier vielleicht auch 50 Kilo raus und mehr Power", mokierte sich Thiim am Samstag bei ran.de über die vermeintlich ungerechte Einstufung - und deutete einen Zusammenhang mit der Drohung Preinings an. Aber wurde Porsche in Oschersleben wirklich bevorteilt?

Dagegen spricht die Leistung der anderen Porsche-Piloten. Denn während Preining die Freien Trainings, die Qualifyings und die Rennen bis zum letzten Boxenstopp komplett dominierte, hatten Teamkollege Ricardo Feller und Land-Porsche-Youngster Bastian Buus mit der Spitze nichts zu tun.

"Nur bedingt zufrieden": Lag es bei Feller am Qualifying?

Ricardo Feller fehlten im ersten Qualifying 0,424 Sekunden auf die Pole-Zeit von Manthey-Teamkollege Preining, wodurch er auf Platz elf landete. Am Sonntag reduzierte der Schweizer den Rückstand im zweiten Qualifying auf 0,319 Sekunden, was für Platz neun reichte.

"Mit meiner Performance im Qualifying bin ich nur bedingt zufrieden, mit der Rennleistung dafür aber sehr", lautet das Fazit Fellers, der in den Rennen Zehnter und Achter wurde und von einem "mäßigen" Wochenende spricht. "In Oschersleben ist es immer schwierig zu überholen, aber wir hatten ansonsten ein fehlerfreies Wochenende."

Aber wie erklärt Manthey den internen Unterschied? Laut Patrick Arkenau, der bei Manthey als Renneinsatzleiter fungiert, wird Oschersleben wegen des unspektakulären Layouts gerne unterschätzt. Die Fahrweise habe jedoch auf der äußerst technischen Strecke mit den vielen Kurven einen besonderen Einfluss.

Manthey erklärt, warum Preining so stark war

"Man hat auch im Rennen sehr gut gesehen, dass wir in einigen Kurven eine sehr spezielle Linienwahl und Art zu fahren haben", sagt er. "Das kennt Tommy, der jetzt in seinem vierten Jahr mit uns in Oschersleben ist - und es ist Ricardos erstes Jahr. Auch unser Ansatz, wie wir die Fahrer darauf trainieren, genau so zu fahren, ist relativ speziell."

Oschersleben bedeutete im Porsche für Ricardo Feller Neuland Foto: Alexander Trienitz

Dazu kommt, dass Oschersleben eine der absoluten Lieblingsstrecken von Preining ist und dieser laut Arkenau seine Fahrweise dort "perfektioniert" habe. "Durch sehr kleine Änderungen, sehr bestimmtes und diffiziles Fahren kann man in Oschersleben einen sehr großen Unterschied machen", erklärt Arkenau.

Das sei für Preining "eine sehr große Motivation" gewesen - und das habe er "in Perfektion umgesetzt. Deswegen ist der Gap auch relativ groß zwischen den drei Porsche-Piloten."

Preining: "Nirgends auf dem Planeten so viel gefahren wie hier"

Feller habe sich zwar im Verlauf des Wochenendes "gesteigert" und der Unterschied sei "gerade in den Qualifyings kleiner geworden", fällt auch dem Manthey-Renneinsatzleiter auf. "Aber Tommy hat drei Jahre Vorsprung. Und ich glaube, das ist auch das Erfolgsgeheimnis, warum er so gut war dieses Wochenende."

Preining selbst stellt klar, dass er Oschersleben nicht nur im Porsche in- und auswendig kennt. "Ich habe das Gefühl, dass ich hier seit der Formel 4 bereits Millionen von Runden gefahren bin - so viele wie nirgendwo sonst auf diesem Planeten. Ich bin hier mein erstes Rennen in einem Auto gefahren", verweist der Österreicher auf sein Formel-4-Debüt im April 2015.

Das gebe Selbstsicherheit, zumal die Strecke wie gemacht ist für den Porsche. "Die langsamen Kurven, die schmale Strecke - all das hilft uns und spielt uns in die Karten", weiß Preining. Umso überraschender ist es, dass das "Grello"-Ass erst beim siebten Antreten in der DTM den ersten Sieg in Oschersleben feierte.

Warum das Land-Team Preining diesmal nicht ärgern konnte

Aber wieso kam das Land-Team mit Bastian Buus, das Manthey diese Saison schon einige Male ärgerte, in Oschersleben nicht so richtig auf Touren? Am Samstag fehlten dem dänischen Talent 0,568 Sekunden auf die Preining-Pole, was für Platz 15 reichte, am Sonntag kam auch er auf Platz 13 mit 0,387 Sekunden Rückstand etwas näher heran. In den Rennen erreichte er die Ränge 14 und elf.

Steile Lernkurve: Renningenieur Fabio Waser, Bastian Buus und Christian Land Foto: Alexander Trienitz

"In Anbetracht unserer Ausgangslage sind wir damit zufrieden, wie wir unseren Rückstand zur Spitze verkürzen konnten", erklärt Teamchef Christian Land. "Sowohl für uns als auch für Bastian war es das erste Rennwochenende mit dem Porsche 911 GT3 R auf dieser Strecke. Es gab keinen Test im Vorfeld."

Dadurch hatte das Traditionsteam aus dem Westerwald nur den Freitag, an dem laut Informationen von Motorsport-Total.com die Lenkung getauscht werden musste, "um uns auf den Kurs einzustellen, während ein Großteil der Konkurrenz eine deutlich größere GT3-Erfahrung in Oschersleben hat", stellt er klar.

War also der Porsche zu gut eingestuft? Das lässt sich von außen nicht wirklich klären. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich diesmal um eine außergewöhnliche Fahrer-Team-Leistung handelte, die den Unterschied machte.