Bortolotti auf Platz zwei: Mit welchen Problemen der Lamborghini-Pilot zu kämpfen hatte

Dass sich Mirko Bortolotti beim DTM-Auftakt in Oschersleben über den zweiten Platz freuen kann, ist für den SSR-Lamborghini-Piloten "besser als erwartet": Er kämpfte zu Beginn des Rennens mit einem Problem an seinem Fahrzeug und verlor nach dem Boxenstopp eine Position an Ricardo Feller (Abt-Audi, 3.), die er sich erst beim Restart nach der ersten Safety-Car-Phase zurückholen konnte.

"Ehrlich gesagt, wissen wir noch nicht, was das Problem war", grübelt der Italiener über die Anfangsphase des Rennens, als er sich auch über Funk bei seinem Ingenieur beschwerte. "Ich hatte einen Gripverlust und es fühlte sich nach einem mechanischen Problem an. Irgendetwas war mit der Hinterachse los."

"Mein Lenkrad war auf den Geraden nicht mehr mittig", berichtet Bortolotti, der von einer Zeitspanne von "fünf oder sechs Runden, bevor sich das Boxenstoppfenster geöffnet hat" spricht. "Wir wussten nicht, was es ist, ich habe nur gesehen, dass die Reifendrücke stabil geblieben sind. Das war eine Erleichterung, denn normalerweise dauert es dann wenige Kurven, bis du einen Reifenschaden hast. Das war aber nicht der Fall."

Nichtsdestotrotz wählte die SSR-Mannschaft eine "sichere Strategie, indem wir früh gestoppt haben, um sicherzustellen, dass mit der Hinterachse alles in Ordnung ist", verrät der Lamborghini-Pilot, für den der frühe Stopp "die richtige Entscheidung" war. "Es ist besser, sicher zu spielen und das Rennen zu beenden, anstatt die optimale Strategie zu versuchen und einen Reifenschaden zu haben."

Bortolotti verliert durch frühen Boxenstopp

Auch, wenn Feller nur eine Runde später kam, konnte der Abt-Audi-Pilot vom früheren Stopp der SSR-Lamborghini-Piloten profitieren. "Wir haben in dieser Situation einen Platz an Ricardo verloren, obwohl ich die Lücke wieder schließen konnte, weil er auf kalten Reifen war."

Allerdings kamen Bortolotti die anderen Fahrer in die Quere, die ebenfalls an der Box waren. "Das hat mich viel Zeit gekostet und hat ihm geholfen, die Reifen auf Temperatur zu bringen", berichtet der 34-Jährige. "Die Gelegenheit, den Platz zurückzuholen, war dadurch vorbei."

Erst später, beim Neustart nach der ersten Safety-Car-Phase, profitierte der Italiener von einem Fehler seines Vordermanns. Feller wollte Jack Aitken (Emil-Frey-Ferrari) angreifen und fuhr dem Ferrari-Piloten ins Heck, wodurch er für Bortolotti zur leichten Beute wurde.

Feller: "Alles fair, aber nicht ganz souverän von mir"

"Es war auf jeden Fall wichtig, die Lücke zu suchen und zu finden und auf den richtigen Moment zu warten. Das hat heute funktioniert", schmunzelt der DTM-Vizechampion des Vorjahres. "Es funktioniert nicht immer, aber heute hat es funktioniert."

"Da habe ich mich für die falsche Seite entschieden", sagt Feller bei ran.de. "Jack [Aitken] hat brutal früh gebremst, deshalb bin ich ihm hinten draufgefahren. Mirko kam mit Überschuss, das war etwas unglücklich. Es war alles fair, aber nicht ganz souverän von mir."

Kontrahent Bortolotti sieht die Situation anders: "Er hat schon das Richtige gemacht, ich glaube nicht, dass er sich falsch positioniert hat", sagt der 34-Jährige. "Hinterher ist man immer schlauer. Die Streckencharakteristik ist hier in Oschersleben etwas eigen. Er hatte auch an Jack vorbeikommen können. Er muss sich nicht an die eigene Nase fassen, denn er hat einen guten job gemacht."

Feller hatte keine Chance, weder in der Anfangsphase noch gegen Rennende, einen Angriff gegen Bortolotti zu starten. "Es wäre sehr gefährlich gewesen", gibt Feller zu. "Es ist das erste Rennen des Jahres, wir müssen sicher spielen und so viele Punkte wie möglich nehmen, auch wenn es am Ende ein vierter Platz gewesen wäre."

"Ich denke, dass mir die Strecke geholfen hat, mich zu verteidigen", gibt der Lamborghini-Fahrer zu, denn die Motorsport Arena Oschersleben bietet nur wenig Möglichkeiten, einen Kontrahenten zu überholen. Bortolotti scherzt: "Obwohl er sicherlich schneller war, konnte ich mich verteidigen, den Bus parken und die Position behalten."

