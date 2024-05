"Brutaler Einfluss": Wieso es in Kurve 2 in Oschersleben so viele Abflüge gab

Beim DTM-Auftakt in Oschersleben vor einer Woche erwies sich die Passage nach der ersten Kurve als besondere Schlüsselstelle: Vor allem in den Qualifyings sorgten an beiden Tagen viele Ausrutscher für Verwunderung, bei denen Piloten von fast allen Marken meist in der langgezogenen zweiten Rechtskurve in die Auslaufzone rutschten.

Am Samstag flogen Maximilian Paul und Nicki Thiim in der Passage ab - der SSR-Lamborghini-Pilot sorgte sogar für einen Abbruch. Nach dem Neustart erwischte es zuerst Maro Engel und dann seinen Winward-Mercedes-Teamkollegen Lucas Auer.

Am Sonntag waren unter anderem Auers Markenkollege Arjun Maini, Abt-Audi-Pilot Ricardo Feller, Schubert-BMW-Pilot Rene Rast und Samstag-Sieger Jack Aitken im Emil-Frey-Ferrari betroffen.

"Man muss den Wind antizipieren"

Aber was machte die Passage so herausfordernd? Lag dort Öl oder irgendeine andere Flüssigkeit? "Kurve eins und zwei sind echt schwierig", sagt Luca Stolz, der laut eigenen Angaben am Sonntag an der Stelle ebenfalls seine Mühe hatte und dort die Pole verloren hat, bei ran.de. Und verweist auf den böigen Wind.

"Man muss den Wind ein bisschen antizipieren, wie er dich trifft und Wie viel Entry-Speed du mitnehmen kannst, denn man sieht relativ viele Ausritte in Kurve 2." Das mache es für die Fahrer besonders anspruchsvoll.

Tatsächlich hat der für die Gegend ungewöhnliche Wind aus östlicher Richtung, der dadurch auf Start-Ziel von hinten bläst, für besonders schwierige Bedingungen in der schnellen Links-Rechts-Passage gesorgt, die in eine langgezogene Rechtskurve mündet. "Wir hatten 'Tail-Wind', also von hinten", bestätigt Abt-Sportdirektor Martin Tomczyk im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

Wieso der Abtrieb in der Passage so stark wechselte

"Manchmal kommt er von vorne, dann hast du super Anpressdruck, wenn du in die Kurve reinfährst. Logischerweise hat das einen Einfluss auf die Fahrbarkeit. Bei Ricardo war es ärgerlich, weil er im Qualifying in seiner Peak-Runde, als die Reifen da waren, genau dort einen Ausritt hatte", ärgert sich der Ex-DTM-Champion, dessen Schützling dadurch mit Startplatz sieben vorliebnehmen musste.

Vor allem in der langgezogenen zweiten Kurve gab es viele Ausritte Foto: Alexander Trienitz

Auch Teamkollege Kelvin van der Linde hatte in der Kurve Probleme. "Aber das hatte damit zu tun, dass er mit dem Auto so gekämpft hat", sieht Tomczyk beim Südafrikaner, der mit seinem Audi haderte, keinen vorwiegenden Zusammenhang mit dem Wind. "Er war dort auch im Freien Training zwei, dreimal draußen, was sehr unüblich für ihn ist, aber er hat versucht, das Auto irgendwie herumzuwuchten."

Wieso Auer nach Engel von der Strecke rutschte

Tatsächlich war der Wind am Sonntag stärker als am Samstag, als die Piloten im Qualifying nach dem Re-Start nur eine Runde Zeit hatten, ihre Pirellis auf Temperatur zu bringen. Zunächst rutschte Engel in der zweiten Kurve aus, kurz danach rodelte auch Auer durchs Kies.

"Der Rückenwind hat uns alle ein bisschen überrascht, weil er so extrem stark war und brutalen Einfluss hatte", sagt Auer im Gespräch mit Motorsport-Total.com. "Plus: Wenn der Erste abfliegt, hast du schon Dreck auf der Bahn. Das siehst du nicht, wenn du mit einem solchen Speed dort ankommst."

Die Manthey-EMA-Piloten Thomas Preining und Ayhancan Güven hatten mit der Spitze in Oschersleben nichts zu tun, Ausritte des 911 GT3 R sah man aber in der Passage ebenfalls nicht.

"Wir hatten dort wechselnde Winde, und wir beobachten den Wind in jeder Session", sagt Technikleiter Patrick Arkenau gegenüber Motorsport-Total.com. "Unsere Fahrer sind in der Regel über die Windverhältnisse informiert."

Mit Bildmaterial von Markus Toppmöller.