Bühne frei für die DTM am Spielberg

Markante GT3-Boliden mit ihrem typisch kernigen Sound, klingende Namen wie Ferrari, Porsche oder Lamborghini und ein rot-weiß-roter Titelanwärter: das DTM-Wochenende am Spielberg verspricht Spannung von der ersten bis zur letzten Minute.

Für das Tüpfelchen auf dem i sorgt das "Doppelpack" bestehend aus zwei DTM-Rennen und zwei Rennen des ADAC GT Masters. Garniert wird das geniale Racing-Gourmetmenü von drei Partnerserien - dem BMW M2 Cup, dem Porsche Carrera Cup Deutschland und dem Porsche Carrera Cup Deutschland Benelux.

Krimi im DTM-Titelkampf

In den Köpfen der rot-weiß-roten Motorsport-Fans dreht sich aktuell alles um die Frage: Holt Thomas Preining als erster Österreicher den Titel in der DTM? Die Chancen stehen sehr gut. Immerhin gewann der Linzer auch im Vorjahr als erster Österreicher in der DTM-Geschichte sein Heimrennen.

Thomas Preining mischt im Titelkampf mit Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring

Entertainment für die ganze Familie

Mit einem Eventticket ab 39 Euro öffnen sich für Motorsport-Liebhaber die Tore zum Fahrerlager und zum Pitwalk in der Boxengasse. Die besten Chancen auf Selfies und Autogramme der DTM-Stars haben Fans bei "Meet the Drivers".

Erlebe die perfekte Mischung aus Adrenalin und Benzin Foto: Philip Platzer / Red Bull Ring

DTM-Tickets zum Vorverkaufspreis sichern sich PS-Freunde unter www.redbullring.com.

Mit Bildmaterial von Philip Platzer / Red Bull Ring.