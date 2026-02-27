"Das ist kein Abschied": So reagiert BMW-Pilot Pepper auf sein DTM-Aus

Bei der DTM-Bekanntgabe von BMW fehlte von Jordan Pepper im Aufgebot des Schubert-Teams jede Spur: Der 29-jährige Südafrikaner, der 2025 als Lamborghini-Werksfahrer beim Grasser-Team eine bärenstarke Debütsaison hinlegte und danach zu BMW wechselte, wurde von seinem neuen Arbeitgeber für die DTM nicht berücksichtigt.

Stattdessen gehen die beiden Schubert-Cockpits an Marco Wittmann und Kelvin van der Linde, der Rene Rast nach drei Jahren ersetzt. "Ich werde 2026 nicht Teil des DTM-Feldes sein", gibt der in London lebende Pepper auf Instagram sein DTM-Aus bekannt. Er ergänzt jedoch: "Das ist kein Abschied, sondern ein auf Wiedersehen."

Damit ist klar, dass sich Pepper Hoffnungen macht, in Zukunft in die DTM zurückzukehren. Macht er es also seinem Kumpel, Landsmann und BMW-Kollegen Kelvin van der Linde nach, der nach einem Jahr Pause 2026 sein DTM-Comeback feiert?

Wie Peppers BMW-Programm 2026 aussieht

"Vorerst freue ich mich sehr auf die Programme und Möglichkeiten, die mir bei BMW M Motorsport bevorstehen - und ich konzentriere mich voll und ganz darauf, das Beste daraus zu machen", will sich Pepper bei BMW beweisen.

Aber wie sieht sein Programm für 2026 aus? Der BMW-Neuankömmling wird in seinem ersten Jahr bei den Münchnern in beiden Serien der GT-World-Challenge Europe für das Topteam WRT an den Start stehen. In der Langstreckenserie geht Pepper gemeinsam mit Landsmann Kelvin van der Linde und dem Belgier Charles Weerts an den Start. Das Trio darf sich Titelchancen ausrechnen.

In der Sprintserie teilt er sich den WRT-BMW mit dem 23-jährigen belgischen Silber-Fahrer Amaury Cordeel, der in den vergangenen drei Jahren in der Formel 2 am Start war und nun im GT3-Bereich Fuß fassen möchte. Darüber hinaus kommt Pepper 2026 bei Langstrecken-Klassikern wie den 12h von Bathurst zum Einsatz.

Kelvin van der Linde spricht seinem Kumpel Mut zu

Dennoch ist es kein Geheimnis, dass Pepper, der sich langfristig an BMW gebunden hat, in die DTM zurückkehren möchte. "Ich habe definitiv eine offene Rechnung", so Pepper nach dem Saisonfinale 2025, bei dem er bis zum Schluss um den Titel kämpfte, dann aber disqualifiziert wurde.

Die Ausgangslage für eine Rückkehr ist nicht einfach, denn mit dem von Schaeffler unterstützten Marco Wittmann sitzt ein zweimaliger DTM-Champion in einem der zwei Schubert-BMW, der 2025 seine bisher beste DTM-Saison im M4 GT3 absolviert hat.

Und im anderen Auto sitzt nun ausgerechnet sein Kumpel Kelvin van der Linde, der sich im ersten Jahr bei BMW hervorragend etabliert hat. Solange also BMW die Anzahl der unterstützten DTM-Boliden nicht erhöht, gibt es mehr Interessenten als Plätze.

Dennoch ist Kelvin van der Linde überzeugt, dass Peppers DTM-Comeback nur eine Frage der Zeit ist. Die beiden lebten einst gemeinsam in einer WG in Kempten und verbrachten auch im Winter viel Zeit miteinander. "Du wirst bald zurück sein", kommentiert van der Linde auf Instagram. "Danke Bruder", antwortet Pepper, der van der Linde für die DTM-Saison die Daumen drückt. "Halte die Flagge hoch."