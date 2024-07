"Das war cool": Warum Max Verstappen Kelvin van der Linde bei Instagram folgt

Mehr als 88.000 Follower verfolgen das Vollgas-Leben von Kelvin van der Linde auf Instagram - und einer von ihnen ist kein Geringerer als Formel-1-Weltmeister Max Verstappen! Der Niederländer ist "der berühmteste Instagram-Follower" des Abt-Audi-Piloten, der verrät, dass die beiden sogar in Kontakt miteinander stehen.

"Lustigerweise ja, weil er im GT3-Thema drin ist und seine eigenen Autos hat, dann haben wir mal gesprochen, wie die Autos so im Verhältnis zueinander sind", erinnert van der Linde im Gespräch mit ran.de daran, dass Verstappen selbst einige GT3-Boliden in der Garage stehen hat. "Er ist mal Audi gefahren."

"Und früher, als [Thierry] Vermeulen einsteigen wollte, hat er mich ein bisschen gefragt, welche Teams gut sind und in welchen Rennserien man fahren kann. Das war schon cool", schmunzelt der Südafrikaner, der mittlerweile auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.

Die Beziehung der beiden Niederländer dürfte deutschen Motorsport-Fans mittlerweile bekannt sein: Thierry Vermeulen ist der Sohn von Raymond Vermeulen, dem langjährigen Manager von Max Verstappen.

Der Formel-1-Weltmeister gilt wiederum als Mentor von Vermeulen, der seine Rennfahrerkarriere in der Saison 2020 in der GT4-European-Series begann und sich über den Porsche-Carrera-Cup und das ADAC GT Masters bis in die DTM nach oben kämpfte.

Gemeinsame Rennen mit Verstappen & Norris

Der Red-Bull-Pilot, der mit Verstappen.com Racing an einem eigenen GT3-Team arbeitet, steht Vermeulen mit Tipps und Ratschlägen zur Seite, zuletzt bei einem zweitägigen Test in Portimao, bei dem Verstappen auch selbst im Cockpit des Ferrari 296 GT3 von Emil Frey Racing saß.

Max Verstappen und Thierry Vermeulen kennen sich gut Foto: Emil Frey Racing

Die Verbindung zur GT3-Szene ist aber nicht der einzige Grund, warum sich Kelvin van der Linde und Max Verstappen kennen. "Das Lustige ist, dass Lando Norris, Verstappen und ich zu Corona-Zeiten viel Simracing zusammen gemacht haben", schmunzelt der DTM-Pilot.

Über die Kollision beim Formel-1-Rennen in Spielberg, als Norris und Verstappen im Kampf um den Sieg aneinander gerieten, habe man allerdings nicht gesprochen, verrät van der Linde. "Aber damals haben sich die beiden auch [gekabbelt] und jetzt passiert das auch in der Formel 1. Das ist schon lustig!"