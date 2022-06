David Schumacher über DTM-Hilfe von Vater Ralf: "Er hat meistens genörgelt"

Audio-Player laden

"Er hat meistens genörgelt", witzelt David Schumacher im 'AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1' über die Ratschläge seines Vaters. Der 20-jährige Sprössling von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher hat in den ersten vier Rennen seiner DTM-Debütsaison noch keine Punkte geholt. Sein bisher bestes Ergebnis ist ein 14. Platz auf dem Lausitzring. Dennoch zeigt der Youngster Potenzial.

Vater Ralf Schumacher hat trotzdem viel zu meckern, wie sein Sohn berichtet: "Er sagt, dass ich was falsch gemacht habe und an Sachen Schuld bin, die ich gar nicht beeinflussen kann." Neben Schatten gibt es aber auch eine Menge Licht: "Papa hilft mir natürlich immer weiter. Er gibt mir immer viele Tipps, obwohl er nie mit ABS und Traktionskontrolle gefahren ist."

David Schumacher macht in der DTM klare Fortschritte Foto: Motorsport Images

"Ich weiß nicht woher, aber er weiß immer alles irgendwie besser", gibt das Talent zu, das für Winward im Mercedes-AMG GT3 Platz nimmt. Er scherzt weiter: "Es funktioniert aber auch immer irgendwie - und das ist das Problem. Wenn er mir etwas sagt, dann sitze ich da, gucke ich ihn an und denke: 'Das kann nicht funktionieren!'"

David Schumacher nimmt die Ratschläge an und versucht, die Tipps umzusetzen. "Und dann klappt das auch noch", sagt der 20-Jährige, der mit einem breiten Grinsen auf den Lippen sagt: "Das nervt mich halt ein bisschen." Als Gegenpol hat der junge Schumacher dafür seine Freundin Vivien Keszthelyi mit an der Strecke, die selbst Rennfahrerin ist.

Schumacher macht in der DTM Fortschritte, obwohl der eigentliche Formelfahrer sich erst einmal an die Umstellung und das "Dach über den Kopf" gewöhnen muss. "Das größte ist für mich das Gewicht, das ABS und die Traktionskontrolle", sagt er. "Das ist etwas komisch, weil sich das Auto beim Bremsen seltsam anfühlt. Im Formelauto dosiere ich selbst, im GT hämmerst du voll rein und wartest ab. Das ABS arbeitet und macht alles für dich."

In zwei von vier Rennen ist Schumacher in der DTM-Saison 2022 in die Top 15 gefahren. Beim Auftakt in Portugal fuhr er auf Platz 20, im ersten Rennen auf dem Lausitzring fiel er aus. Die nächste Chance, die ersten Punkte in der Meisterschaft zu holen, hat Schumacher am 18. und 19. Juni im italienischen Imola, wo die Saisonrennen fünf und sechs stattfinden. Sein Vater Ralf Schumacher ist in der Class-1-Ära selbst von 2008 bis 2012 in der DTM gestartet.

Mit Bildmaterial von Speedpictures.de.