David Schumacher: Wirbelbruch nach DTM-Crash in Hockenheim

Autor: Mario Fritzsche Audio-Player laden Der heftige Unfall im Samstagsrennen auf dem Hockenheimring war beim DTM-Saisonfinale 2022 der große Aufreger vor der Titelentscheidung am darauffolgenden Tag. Wie jetzt bekannt geworden ist, hat sich einer der am Crash beteiligten Piloten verletzt: David Schumacher. Der 20-jährige Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher hat sich beim Unfall am Samstag den ersten Lendenwirbel gebrochen. Das bestätigt Vater Ralf am Dienstag gegenüber der Deutschen Presseagentur 'dpa'. "Als David nach Hause kam, klagte er noch immer über Rückenschmerzen. Wir haben uns dann dazu entschieden, ein Krankenhaus in Salzburg aufzusuchen, um ein MRT machen zu lassen. Dabei hat sich herausgestellt, dass ein Lendenwirbel gebrochen ist", wird Ralf Schumacher von 'dpa' zitiert. Der zerstörte Winward-Mercedes von David Schumacher nach dem Crash Foto: Motorsport Images Eine Operation ist bei David Schumacher nach aktuellem Stand der Dinge nicht notwendig. Derzeit trägt der Winward-Mercedes-Pilot ein Korsett. Vater Ralf Schumacher geht mit von einer mehrwöchigen Schonzeit für seinen Sohn aus: "Laut der behandelnden Ärzte bedeutet das für David eine Pause von rund sechs Wochen." Die DTM-Saison ist am Sonntag zu Ende gegangen. David Schumacher aber musste infolge des Unfalls vom Samstag auf das letzte Rennen der Saison verzichten. Für ihn war die Saison 2022 die Rookie-Saison. Diese hat er ohne Punkte abgeschlossen. Sein bestes Ergebnis war P11 im Samstagsrennen in Spa-Francorchamps. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.