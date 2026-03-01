Die meisten DTM-Rennen: Der Rekord von Bernd Schneider gerät ins Wackeln!

Es gibt DTM-Piloten, die eng mit der über 40-jährigen Geschichte der Rennserie verbunden sind, allen voran die Dauerbrenner mit den meisten Einsätzen: Insgesamt acht Fahrer haben es im Laufe ihrer Karriere geschafft, die historische Marke von über 200 DTM-Rennen zu knacken.

Kein Zweifel: Die unangefochtene Nummer eins und der aktuelle Rekordhalter mit den meisten Rennen ist Bernd Schneider. Der fünffache Gesamtsieger, auch als "Mr. DTM" bekannt, startete zwischen 1986 und 2008 bei 236 DTM-Rennen und hat damit mehr Rennstarts auf seinem Konto als jeder andere Pilot, der jemals in der DTM am Start war.

Doch die erfolgreiche DTM-Legende, die im Vorjahr bereits den Rekord für die meisten Polepositions abgeben musste, bekommt auch in dieser ewigen Bestenliste nun ernsthafte Konkurrenz. Denn mit der jüngsten Bekanntgabe von BMW, wer 2026 für die Münchener an den Start gehen wird, rückt ein weiterer Dauerbrenner nach vorne.

Marco Wittmann jagt den aktuellen DTM-Rekord

Marco Wittmann steht aktuell bei 210 Teilnahmen - und könnte Schneider nun gefährlich werden. Sofern der 36-Jährige in dieser Saison kein Rennen (hier der komplette DTM-Rennkalender 2026) auslassen muss, stünde er am Ende des Jahres bei insgesamt 226 Rennen. Dann fehlen ihm nur noch zehn Rennen, um den DTM-Rekord zu knacken.

Zwar müsste Wittmann im Jahr 2027 noch eine weitere Saison dranhängen, um das DTM-Urgestein endgültig einzuholen, doch schon nach der Saison 2026 würde der BMW-Pilot in den Top 10 der Fahrer mit den meisten Rennen einen deutlichen Sprung nach vorne machen und sich in die Top 3 nach vorne schieben.

Auf welchem Platz der zweifache Champion derzeit steht, wo er am Ende der Saison 2026 genau landen wird und welche bekannten DTM-Legenden dadurch in der Rangliste nach hinten rutschen, verrät unsere Fotostrecke.