Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Historie
DTM

Die meisten DTM-Rennen: Der Rekord von Bernd Schneider gerät ins Wackeln!

Bernd Schneider hält den Rekord für die meisten DTM-Rennen, doch das Urgestein muss zittern: Welcher aktuelle Pilot dem Rekordchampion jetzt auf den Fersen ist

Sönke Brederlow
Veröffentlicht:
Die meisten DTM-Rennen: Der Rekord von Bernd Schneider gerät ins Wackeln!

Bernd Schneider fuhr insgesamt 236 Rennen in der DTM

Foto: Sutton Sutton

Es gibt DTM-Piloten, die eng mit der über 40-jährigen Geschichte der Rennserie verbunden sind, allen voran die Dauerbrenner mit den meisten Einsätzen: Insgesamt acht Fahrer haben es im Laufe ihrer Karriere geschafft, die historische Marke von über 200 DTM-Rennen zu knacken.

Kein Zweifel: Die unangefochtene Nummer eins und der aktuelle Rekordhalter mit den meisten Rennen ist Bernd Schneider. Der fünffache Gesamtsieger, auch als "Mr. DTM" bekannt, startete zwischen 1986 und 2008 bei 236 DTM-Rennen und hat damit mehr Rennstarts auf seinem Konto als jeder andere Pilot, der jemals in der DTM am Start war.

Doch die erfolgreiche DTM-Legende, die im Vorjahr bereits den Rekord für die meisten Polepositions abgeben musste, bekommt auch in dieser ewigen Bestenliste nun ernsthafte Konkurrenz. Denn mit der jüngsten Bekanntgabe von BMW, wer 2026 für die Münchener an den Start gehen wird, rückt ein weiterer Dauerbrenner nach vorne.

Marco Wittmann jagt den aktuellen DTM-Rekord

Marco Wittmann steht aktuell bei 210 Teilnahmen - und könnte Schneider nun gefährlich werden. Sofern der 36-Jährige in dieser Saison kein Rennen (hier der komplette DTM-Rennkalender 2026) auslassen muss, stünde er am Ende des Jahres bei insgesamt 226 Rennen. Dann fehlen ihm nur noch zehn Rennen, um den DTM-Rekord zu knacken.

Zwar müsste Wittmann im Jahr 2027 noch eine weitere Saison dranhängen, um das DTM-Urgestein endgültig einzuholen, doch schon nach der Saison 2026 würde der BMW-Pilot in den Top 10 der Fahrer mit den meisten Rennen einen deutlichen Sprung nach vorne machen und sich in die Top 3 nach vorne schieben.

Auf welchem Platz der zweifache Champion derzeit steht, wo er am Ende der Saison 2026 genau landen wird und welche bekannten DTM-Legenden dadurch in der Rangliste nach hinten rutschen, verrät unsere Fotostrecke.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Land-Team startet Porsche-Ära: So lief erster Test für DTM-Saison in Barcelona
Mehr von
Sönke Brederlow

Erklärt: Was die neuen Leuchten am Heck und den Seitenspiegeln bedeuten

Formel 1
Formel 1
Erklärt: Was die neuen Leuchten am Heck und den Seitenspiegeln bedeuten

"Ernsthafte Morddrohungen": Doohan berichtet von seinem Alpine-Abschied

Formel 1
Formel 1
Miami
"Ernsthafte Morddrohungen": Doohan berichtet von seinem Alpine-Abschied

Ex-Konkurrent packt aus: Kimi Antonelli war schon im Kartsport unschlagbar

Formel 1
Formel 1
Ex-Konkurrent packt aus: Kimi Antonelli war schon im Kartsport unschlagbar
Mehr von
Bernd Schneider

Rekord: Bei diesem DTM-Piloten liegen zwischen Debüt und Abschied 30 Jahre!

DTM
DTM
Rekord: Bei diesem DTM-Piloten liegen zwischen Debüt und Abschied 30 Jahre!

"Fahren jetzt zwei Qualifyings": Rast-Vorteil gegen Schneider bei Pole-Rekord?

DTM
DTM
"Fahren jetzt zwei Qualifyings": Rast-Vorteil gegen Schneider bei Pole-Rekord?

Nach 874 Tagen Pause: DTM-Legende Bernd Schneider feiert sein Comeback

DTM
DTM
Nach 874 Tagen Pause: DTM-Legende Bernd Schneider feiert sein Comeback

Aktuelle News

MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi dominiert - Reifendefekt bei Marquez

MotoGP
MGP MotoGP
Buriram
MotoGP-Liveticker Buriram: Bezzecchi dominiert - Reifendefekt bei Marquez

Schumacher: Schafft es Aston Martin in Melbourne überhaupt ins Ziel?

Formel 1
F1 Formel 1
Schumacher: Schafft es Aston Martin in Melbourne überhaupt ins Ziel?

MotoGP Buriram 2026: Bezzecchi siegt souverän, Reifenschaden bei Marquez

MotoGP
MGP MotoGP
Buriram
MotoGP Buriram 2026: Bezzecchi siegt souverän, Reifenschaden bei Marquez

Die meisten DTM-Rennen: Der Rekord von Bernd Schneider gerät ins Wackeln!

DTM
DTM DTM
Die meisten DTM-Rennen: Der Rekord von Bernd Schneider gerät ins Wackeln!