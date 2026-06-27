Die unglaubliche Defektserie von Timo Glock geht weiter: "Ich bin sprachlos"

Wie viel kann an einem DTM-Boliden eigentlich schiefgehen? Bereits bei den ersten zwei DTM-Wochenenden war Timo Glock Opfer einer beispiellosen Pannenserie. Und auch das Lausitzring-Wochenende brachte für den Ex-Formel-1-Piloten, der im Dörr-McLaren bei beiden Rennen ausschied, keinerlei Entspannung.

"Ich bin sprachlos", schreibt Glock am Samstag auf Instagram. "Mir fehlen wirklich die Worte. Es gibt diese Saison nicht eine Session, in der es an meinem Auto kein Problem gibt." Bereits das erste Training am Freitag war ein kleiner Vorgeschmack, denn Glock wurde kurz vor Schluss an die Box beordert.

"Timo, Aufhängungsschaden - Ende der Session", funkte ihm sein Renningenieur Gerd Kusstatscher. Das Problem konnte zwar für das zweite Training behoben werden, doch problemlos sollte auch dieses nicht verlaufen.

Leistungsverlust, klemmende Pedalbox und Balance-Problem

"Der erste Run war sehr gut, wir waren auf Augenhöhe mit Ben, was die Pace angeht", spricht Glock am Samstag bei den Interviews nach dem Rennen von einem ermutigenden Auftakt. "Aber als ich zum zweiten Run rausfuhr, gab es einen Leistungsverlust. Ich habe aus jeder Ecke raus ein halbes bis ein Zehntel verloren."

Das Problem sollte Glock im weiteren Verlauf des Wochenendes begleiten. Doch damit nicht genug: Denn auch beim ersten Qualifying am Samstagmorgen, als Glock im Dörr-McLaren mit 0,937 Sekunden Rückstand 21. und Letzter wurde, während Teamkollege Ben Dörr mit 0,514 Sekunden Rückstand von Platz zehn startete, ging die Seuche weiter.

"Ich bin ins Auto eingestiegen, wollte die Pedalbox verschieben, doch sie hat geklemmt", sagt der 44-jährige Odenwälder. "Und ich konnte die Bremsbalance nicht verstellen. Daher habe ich nur Temperatur in die Vorderräder gekriegt - keine in die Hinterräder. Somit sind wir vorne im Vergleich zu hinten mit viel zu viel Temperatur ins Qualifying gegangen."

"Unten heraus fehlt ein bisschen das Ansprechverhalten"

Das spielt eine entscheidende Rolle, denn in der ersten Runde im Qualifying versuchen die Piloten durch einen sogenannten Heat-Soak, den ungeheizten Reifen von innen über die Bremse anzuwärmen. Danach wird einige Minuten in der Box gewartet, ehe es auf die entscheidenden Qualifying-Runden geht. Wichtig ist dabei, dass die beiden Achsen gleichzeitig ins richtige Temperaturfenster kommen, was durch Glocks Problem verunmöglicht wurde.

Aber auch das Problem mit der Motorleistung, das sich bereits Freitagtraining abzeichnete, trat erneut auf. "Auf jeder Geraden fehlen uns 1,5 bis zwei km/h", sagt Glock. "Du merkst: Unten heraus fehlt ein bisschen das Ansprechverhalten des Motors. Sobald ich ans Gas gehe, dauert es einen Moment. Und im Rennen ist einfach das Auto ausgegangen."

Glock verhilft Teamkollegen mit Defekt zum Sieg

Kurioserweise verhalf Glock damit seinem jungen Teamkollegen Ben Dörr, dessen McLaren 720S Evo problemlos zu funktionieren scheint, zum Sieg: Denn weil Glocks Bolide auf der Strecke liegenblieb, entschied sich die Rennleitung zu einer Full-Course-Yellow-Phase, die genau zu dem Zeitpunkt ausgerufen wurde, als Ben Dörr, Marco Mapelli und Ricardo Feller in die Boxengasse einbogen.

Durch 15-Sekunden-Zeitstrafen für Mapelli und Feller wurde der zweitplatzierte McLaren-Youngster am Abend zum Sieger erklärt. Bei Glock wurde die Ausfallsursache festgestellt: ein Kurzschluss, der von einem defekten Sensor-Kabel zum Datenlogger ausgelöst worden war.

Turbolader-Seuche geht am Sonntag weiter

Auch am Sonntag lief es für Glock nicht besser: Im Qualifying landete er mit 0,793 Sekunden Rückstand auf Platz 20. Im Rennen lag der Routinier, der durch die Wahl der Regenreifen im ersten Stint und den frühzeitigen Ausfall im Samstagsrennen noch einen neuen und zwei sehr gut erhaltene Slick-Sätze hatte, in der Endphase vor Teamkollege Ben Dörr auf Platz 16.

Der von Platz 14 gestartete Youngster litt unter dem Erfolgsballast von 20 Kilogramm für den Sieg - und hatte vom Vortag keine neuen Reifen mehr. Dennoch konnte Glock das Rennen erneut nicht beenden: Er musste laut Angaben des Teams wegen eines Defekts am neu eingebauten Turbolader kurz vor Schluss aufgeben. Es ist nicht das erste Mal: Bereits in Zandvoort erlitt Glocks McLaren im ersten Qualifying einen Turboschaden.