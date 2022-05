Diese 13 DTM-Piloten stellen sich den 24h auf der Nordschleife

Audio-Player laden

Die Umstellung wird den 13 DTM-Piloten, die es mit den 24h auf dem Nürburgring aufnehmen werden, wie schon im Vorjahr deutlich einfacher fallen als in der Vergangenheit. In der Topkategorie, der SP9, kommen GT3-Autos zum Einsatz, die auch seit der Saison 2021 in der DTM genutzt werden. Dementsprechend rechnen sich sicher viele DTM-Piloten gute Chancen beim Langstrecken-Klassiker auf der Nordschleife aus.

Porsche hat gleich drei Fahrzeuge im Feld mit DTM-Beteiligung. Manthey setzt auf GT3-Ass Laurens Vanthoor, der 2022 sein DTM-Debüt gefeiert hat. Er teilt sich das Auto mit Michael Christensen, Kevin Estre und Frederic Makowiecki - eine Spitzentruppe im Kampf um den Gesamtsieg.

KCMG hat sich die Dienste von Dennis Olsen aus Norwegen gesichert, der mit Josh Burdon, Nick Tandy und Earl Bamber im Porsche auf die Jagd nach dem Gesamtsieg gehen wird. Dinamic hat Thomas Preining für sein 24h-Programm mit Porsche gewonnen. Der Österreicher startet an der Seite von Christian Engelhart, Matteo Cairoli und Come Ledogar.

Mercedes mit starkem Kader

Neben Porsche starten drei Mercedes-AMG GT3 mit Fahrern aus dem DTM-Feld in der Eifel: Der aktuelle DTM-Meister Maximilian Götz und Maro Engel steigen in die beiden GetSpeed-Mercedes. Götz teilt sich das Auto mit Adam Christodoulou und Fabien Schiller, Engels Team wird durch Jules Gounon und Daniel Juncadella komplettiert. HRT setzt Luca Stolz in sein Cockpit, das außerdem von Philip Ellis und Raffaele Marciello besetzt werden wird.

"Das ein riesiges Highlight des Jahres", so Engel. "Ich bin schon gespannt, hoffentlich können wieder alle Fans hinkommen, denn dieses Rennen lebt von den Fans - und davon, dass man bei Nacht die Würstchen riecht und die Lichter sieht. Hoffentlich werden wir stark sein, denn die Jungs haben schon genug gewonnen. Hoffentlich kriegen wir sie nächstes Wochenende."

Wie Mercedes hat Audi drei Pfeile im Köcher, die mit DTM-Power die Grüne Hölle bezwingen wollen. Phoenix hat sich die Dienste von Ricardo Feller und Kelvin van der Linde gesichert, die sich das Auto mit Nordschleifen-Ass Frank Stippler und Vincent Kolb teilen werden.

Doppelstart vor Kelvin van der Linde

Maro Engel freut sich auf das 24h-Rennen 2022 und seine einzigartige Atmosphäre Foto: LAT

Rast, der danach auch Le Mans fährt, sagt: "Ich freue mich auf die kommenden drei Wochen. Die zwei coolsten Rennen der Saison stehen nun bevor. Nächstes Wochenende kämpfe ich in einem Audi hoffentlich um den Gesamtsieg, was sicher nicht einfach wird. Und in Le Mans kämpfe ich nicht um den Gesamtsieg, aber um den LMP2-Sieg. Das Ziel ist natürlich, beide Rennen zu gewinnen, aber mal schauen."

BMW ist mit zwei Rowe-M6 vertreten, die gleich drei DTM-Piloten für das 24h-Rennen beherbergen werden: Marco Wittmann und Sheldon van der Linde teilen sich ein Auto mit Nicky Catsburg und John Edwards, während Philipp Eng gemeinsam mit Connor de Phillippi, Augusto Farfus und Nick Yelloly versuchen wird, das Rennen auf der Nordschleife zu gewinnen.

BMW mit Chancen auf den Gesamtsieg

Van der Linde sagt: "Das ist natürlich für uns alle das Saison-Highlight und wir sind gut frauf. Das haben wir beim letzten Rennen bewiesen, vielleicht waren wir etwas zu stark. Ich freue mich trotzdem darauf, denn das Line-up auf meinem Auto ist mega, Marco ist auch dabei. Philipp ist auf dem anderen Auto."

Sheldon van der Linde sieht große Chancen für BMW in der Eifel Foto: DTM

Alle Fahrerkader mit DTM-Beteiligung:

#1 Manthey-Porsche

Christensen/Ester/Makowiecki/L. Vanthoor

#3 GetSpeed-Mercedes

Christodolou/Götz/Schiller

#4 GetSpeed-Mercedes

Engel/Gounon/Juncadella

#15 Phoenix-Audi

V. Kolb/Stippler/Feller/K. Van der Linde

#12 HRT-Mercedes

Marciello/Ellis/Stolz

#15 Phoenix-Audi

K. Van der Linde/D. Vanthoor/Vervisch/Frijns

#18 KCMG-Porsche

Olsen/Burdon/Tandy/Bamber

#22 Car-Collection-Audi

Haase/N.Müller/Niederhauser/Rast

#28 Dinamic-Porsche

Engelhart/Cairoli/Ledogar/Preining

#90 TF-Aston-Martin

Sörensen/Thiim/Pittard/Martin

#98 Rowe-BMW

Wittmann/Catsburg/Edwards/S. Van der Linde

#99 Rowe-BMW

De Phillippi/Eng/Farfus/Yelloly

Mit Bildmaterial von Jochen Merkle.