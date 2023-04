Dreiteilige Porsche-Dokumentation: So kam das DTM-Siegerauto ins Museum

Audio-Player laden

Porsche hat in einer ungewöhnlichen Aktion das erste DTM-Siegerauto der Marke nach Thomas Preinings Crash beim Saisonfinale in Hockenheim 2022 neu aufgebaut, um es ins Porsche-Museum in Stuttgart zu stellen. Bei der Restaurierung des komplett zerstörten 911 GT3 R des Team Bernhard ist ein dreiteiliger Film entstanden, den die Kultmarke nun veröffentlich hat.

'Motorsport-Total.com' darf diese sehenswerte Dokumentation, die von Teamchef und Le-Mans-Sieger Timo Bernhard moderiert wird und von Porsche produziert wurde, zeigen.

Darin wird die gesamte Geschichte vom historischen Sieg am 2. Juli 2022 auf dem Norisring über den Horrorunfall in Hockenheim, bei dem auch Preinings Titeltraum platzte, bis zum Neuaufbau und zum Roll-out des Boliden erzählt.

Teil 1: Wie die Idee entsteht, das Siegerauto neu aufzubauen

Im ersten Teil der Dokumentation werden die spektakulären Ereignisse der DTM-Saison 2022 aus Sicht des Team Bernhard noch einmal gezeigt, ehe Armin Burger als Koordinator des historischen Motorsportbereichs bei Porsche erklärt, wie der Wiederaufbau des Fahrzeugs abläuft.

Dabei erhält man außergewöhnliche Einblicke, wie beschädigt das Chassis nach dem Crash wirklich ist. Burger klärt auf, warum es keine Alternative dazu gibt, ein neues Chassis für die Restaurierung zu verwenden und wie es trotzdem gelingen soll, die DNA des ursprünglichen Fahrzeugs zu erhalten.

Teil 2: Das Wrack wird zum Leben erweckt

Im zweiten Teil sieht man zunächst, wie das Wrack in vier Wochen in einer Gemeinschaftsaktion des Porsche-Museums und des Team Bernhard wieder zum Leben erweckt wird, indem man so viele Originalteile wie möglich dafür nutzt.

Zudem erklärt Bernhard, wie die Vermessung des Fahrzeug abläuft und wie die Aerodynamik des Porsche 911 GT3 R funktioniert. Man ist Zeuge beim emotionalen Fire-up - also das erste Anlassen des Motors - und beim Feilschen zwischen Burger und Bernhard, wer den Roll-out bestreiten darf.

Teil 3: Das restaurierte Siegerauto trifft auf seinen Vorfahren

Im dritten Teil geht es endlich auf die Teststrecke des Porsche-Entwicklungszentrums in Weissach, wo sich zeigt, ob die Arbeit der Mannschaft erfolgreich war und der 911 GT3 R wieder so läuft wie während der Saison 2022.

Porsches Motorsportchef Thomas Laudenbach, der beim Roll-Out dabei ist, erzählt, wie es dazu kam, dass er trotz eines gebuchten Fluges nach Marrakesch zur Formel E zufällig beim ersten Porsche-Sieg der DTM am Norisring landete.

Und er gibt einen Ausblick auf die DTM-Saison 2023, für die Porsche das Engagement mit sechs Boliden ausgebaut hat. Am Ende gibt es noch eine Überraschung, denn der Porsche 911 GT3 R des Team Bernhard trifft auf seinen historischen Vorfahren.

Wer jetzt Lust bekommen hat, sich weiter in die Materie zu vertiefen: 'Motorsport-Total.com' war im März bei der offiziellen Einbringung des Fahrzeugs in der historischen Werkstatt des Porsche-Museums vor Ort und hat mit den Verantwortlichen gesprochen hier geht's zum Artikel.

Die besten Bilder - vom Crash in Hockenheim bis zur Veranstaltung im Porsche-Museum - zeigen wir in einer Fotostrecke. Infos zum Porsche-Museum gibt es hier, zudem feiert die Marke dieses Jahr ihr 75-Jahr-Jubiläum.

Mit Bildmaterial von Porsche.