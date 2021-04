DTM 2021: Unterschiedliche Designs für die Mercedes-AMG von Winward

Das nächste Team zieht nach: Nach der Rosberg-Mannschaft präsentiert nun auch HTP Winward Racing die Designs seiner beiden Fahrzeuge für die DTM-Saison 2021. Im Gegensatz zu Rosberg setzt man bei Winward aber auf unterschiedliche Looks für die beiden Mercedes-AMG GT3.

Das Fahrzeug von Lucas Auer kommt in einem schwarz-weißem Design mit roten Elementen daher. Der Österreicher wird dabei von seinen Landsleuten von Remus gesponsort. Der Sportauspuff-Hersteller ist damit einmal mehr prominent in der DTM vertreten. Schon früher fungierte man als Fahrzeug-Sponsor, unter anderem bei Daniel Juncadella in der Saison 2018.

Der zweite Mercedes-AMG GT3, den der Deutsch-Brite Philip Ellis pilotiert, kommt in einem blauen Kleid daher. Ellis wird von der KnausTabbert AG unterstützt. Dieses Unternehmen hat sich vor allem in der Reisemobile- und Wohnwagen-Branche einen Namen gemacht.

Die neuen Partner und Sponsoren lassen Teamchef Christian Hohenadel zuversichtlich nach vorne blicken. "Gemeinsam fühlen wir uns nun für die kommenden anspruchsvollen Aufgaben gerüstet. Von uns aus kann es losgehen", so Hohenadel.

Nach dem Wechsel von Class 1 auf GT3 steigt HTP Winward Racing in der DTM-Saison 2021 mit zwei Mercedes-AMG GT3 ein. Das Team hat in diesem Jahr bereits einen Klassensieg bei den 24h von Daytona einfahren können.

Mit Bildmaterial von WWR, Mercedes-AMG.