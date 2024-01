DTM 2024: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

Mit welchem Starterfeld geht die DTM-Saison 2024 im zweiten Jahr unter der Leitung des ADAC über die Bühne? Bei der offizielle Einschreibung für die Meisterschaft mussten die Teams neben den Fahrzeugen auch ihre Piloten angeben, die nun Anfang des Jahres präsentiert werden. Die Saison beginnt Ende April in Oschersleben (hier geht's zum Kalender) und umfasst erneut acht Rennwochenenden. Man darf mit mehr als 20 Fahrzeugen rechnen.

In dieser Übersicht zeigen wir alle Teams, Fahrer und Fahrzeuge, die bislang für die DTM-Saison 2024 bestätigt wurden. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um das endgültige Starterfeld und auch nicht um alle eingeschriebenen Fahrzeuge, sondern ausschließlich um eine Auflistung der Fahrzeuge, die bislang von den Teams selbst offiziell bekanntgegeben wurden.

Die Übersicht:

Abt Sportsline: 2 Audi; Fahrer: Kelvin van der Linde, Ricardo Feller

Manthey EMA: 2 Porsche; Fahrer: Thomas Preining, ?

SSR Performance: 2 Lamborghini; Fahrer: Mirko Bortolotti, Nicki Thiim

GRT Grasser Racing Team: 2 Lamborghini; Fahrer: Christian Engelhart, ?

Abt Sportsline (Fahrzeug: Audi R8 LMS GT3 Evo II, Autos: 2, Fahrer: Kelvin van der Linde, Ricardo Feller)

Die Abt-Truppe aus Kempten war jahrelang das Audi-Team schlechthin in der DTM und bestätigte als erste Mannschaft der Ingolstädter den Verbleib als Kundenteam mit zwei Autos. Im Jahr 2000 leistete der Audi-Tuner Pionierarbeit, als man mit dem privat eingesetzten Audi TT und Laurent Aiello die neue DTM unsicher machte - und den Audi-Werkseinsatz im Jahr 2004 auslöste.

Auch nach dem Wechsel auf GT3-Autos blieb man der DTM treu und kämpfte mit Kelvin van der Linde, der am Ende Dritter wurde, bis zum Schluss um den Titel. 2022 gelang dieses Kunststück mit Rückkehrer Rene Rast, doch erneut musste man sich mit Rang drei begnügen. Für 2023 reduzierte das Team das DTM-Engagement auf zwei Autos und verlängerte die Verträge von Kelvin van der Linde und Ricardo Feller um gleich zwei Jahre.

SSR Performance (Fahrzeug: Lamborghini Huracan GT3 Evo2, Autos: 2, Fahrer: Mirko Bortolotti, Nicki Thiim)

Die SSR Performance GmbH, die ihren Sitz in München hat und sich im Tagesgeschäft um Reparaturen, Wartung und Service von Sportwagen und Oldtimern kümmert, wurde 2016 von Stefan Schlund - SSR steht für Stefan Schlund Racing - gegründet. 2020 rief man auch ein eigenes Rennteam ins Leben, das mit dem erfolgreichen Porsche-Team Manthey kooperiert, und holte damit im Premierenjahr im ADAC GT Masters auf Anhieb den Fahrer- und Teamtitel.

2022 stellte man sich mit der DTM einer neuen Herausforderung, setzte zwei Porsche ein und holte mit Dennis Olsen der erste Sieg. Für 2023 wechselte man zu Lamborghini und wurde mit Mirko Bortolotti und als Team Vizemeister. 2024 arbeitet man weiter mit dem Lamborghini-Topfahrer, der mit Aston-Martin-Leihgabe Nicki Thiim einen neuen Teamkollegen erhielt.

Grasser Racing Team (Fahrzeug: Lamborghini Huracan GT3 Evo2, Autos: 2, Fahrer: Christian Engelhart, unbekannt)

Das unweit des Red-Bull-Rings in Knittelfeld ansässige Grasser-Team von Ex-Rennfahrer Gottfried Grasser stieg 2011 in das ADAC GT Masters ein und setzt seit 2012 auf die Marke Lamborghini, seit 2015 mit Werksunterstützung. Rasch stellten sich auch in anderen Serien Erfolge ein: 2017 gewann man die Blancpain-GT-Serie, 2018 und 2019 triumphierte man beim 24-Stunden-Klassiker in Daytona.

2019 wurde überhaupt zum Erfolgsjahr für das österreichische Team, denn man siegte auch bei den zwölf Stunden von Sebring und wurde im ADAC GT Masters Vizemeister. Lamborghini-Werksfahrer Mirko Bortolotti war an allen Highlights beteiligt und fuhr auch 2022 beim DTM-Einstieg mit gleich vier Autos für das Team. Er führte lange die Meisterschaft an und wurde am Ende Vierter. 2023 reduzierte man das Engagement auf zwei Autos, 2024 holte man mit Christian Engelhart wieder einen Lamborghini-Werksfahrer.

Manthey EMA (Fahrzeug: Porsche 911 GT3 R, Autos: 2, Fahrer: Thomas Preining, unbekannt)

Das Manthey-Team aus Meuspath wurde 1996 vom zweimaligen DTM-Vizemeister Olaf Manthey gegründet und trat 2001 und 2002 in der DTM sogar zwei Jahre lang als Mercedes-Team an. Große Bekanntheit erlangte das Team aber vor allem durch die Porsche-Einsätze beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit dem sogenannten "Grello".

Seit 2013 ist Manthey für die Durchführung der GT-Werkseinsätze von Porsche verantwortlich, 2015 zog sich der Teamgründer zurück und verkaufte das Team zu 51 Prozent an Porsche. Nach Mantheys Rückzug wird das Unternehmen von den Brüdern Nicolas und Martin Raeder geführt. 2023 entschied sich das Team zum DTM-Einstieg und holte auf Anhieb mit Thomas Preining den Titel. Zudem gewann man die Teamwertung. Für 2024 sicherte man sich erneut die Dienste des österreichischen Titelverteidigers.

