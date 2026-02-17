DTM 2026: Übersicht des Starterfelds mit Fahrern und Teams

Mit welchem Starterfeld geht die DTM in die Saison 2026? Die offizielle Einschreibung für die Meisterschaft lief bis Ende Februar 2026, als Stichtag für die Frühbucher-Einschreibung wurde Ende Januar festgelegt. Die Saison beginnt Ende April erstmals in Spielberg in Österreich (DTM-Kalender 2026) und umfasst erneut acht Rennwochenenden, an denen je zwei Rennen ausgetragen werden. Man darf mit über 20 GT3-Fahrzeugen rechnen.

In diesem Beitrag stellen wir alle Teams vor, die bislang für die DTM-Saison 2026 bestätigt wurden. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um das endgültige Starterfeld und auch nicht um alle eingeschriebenen Autos, sondern ausschließlich um eine Auflistung der Fahrzeuge, die bislang von den Teams selbst offiziell bekanntgegeben wurden.

Eine komplette Übersicht mit allen bereits präsentierten Teams, Autos und Fahrern finden Sie am Ende dieses Beitrags.

Manthey Racing

Fahrzeuge: 2x Porsche 911 GT3 R Evo (992)

Fahrer: Thomas Preining (AUT), Ricardo Feller (SUI)

Das Manthey-Team aus Meuspath wurde 1996 vom zweimaligen DTM-Vizemeister Olaf Manthey gegründet und trat 2001 und 2002 in der DTM sogar zwei Jahre lang als Mercedes-Team an. Große Bekanntheit erlangte man aber vor allem durch die Porsche-Einsätze beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring mit dem sogenannten "Grello".

Seit 2013 ist Manthey für die Durchführung der GT-Werkseinsätze von Porsche verantwortlich, 2015 zog sich der Teamgründer zurück und verkaufte das Team zu 51 Prozent an Porsche. Nach Mantheys Rückzug wird das Unternehmen von den Brüdern Nicolas und Martin Raeder geführt. 2023 stieg Manthey in die DTM ein und holte auf Anhieb mit Thomas Preining den Titel.

Nach einer enttäuschenden Titelverteidigung erweiterte man 2025 das Engagement auf drei Autos und schlug erneut groß zu: Ayhancan Güven holte sensationell in einem Herzschlag-Finale den Titel, Morris Schuring wurde Rookie-Champion und Manthey holte den Titel in der Teamwertung. 2026 reduziert man wieder auf zwei Autos: Preining bleibt, Meister Güven wird von Ricardo Feller ersetzt.

Land-Motorsport

Fahrzeuge: 1x Porsche 911 GT3 R Evo (992)

Fahrer: Bastian Buus (DEN)

Das Land-Motorsport-Team von Wolfgang Land, der zweimal Porsche-Carrera-Cup-Deutschland-Meister wurde, und seinem Sohn Christian Land zählt zu den traditionsreichsten Rennställen im Feld, stieg allerdings erst 2025 in die DTM ein: Da das Allied-Projekt mit dem Porsche geplatzt war, benötigte Ricardo Feller ein neues Team und entschied sich gemeinsam mit Land und seinem privaten Audi kurzfristig zu einem DTM-Einsatz.

Dabei gelang den Westerwäldern, die mit dem Audi auch beim 24h-Rennen auf dem Nürburgring und im ADAC GT Masters erfolgreich waren, immerhin ein Sieg in Spielberg. 2026 kehrt Land zur Marke Porsche zurück und setzt in der DTM zumindest einen Porsche 911 GT3 R Evo ein. Im Cockpit sitzt das dänische Talent Bastian Buus.

Comtoyou Racing

Fahrzeuge: 2x Aston Martin Vantage GT3 Evo

Fahrer: Nicki Thiim (DEN), Nicolas Baert (BEL)

Teamchef Francois Verbist ist der Sohn von WRT-Mitbegründer Rene Verbist - und hat Ende 2017 die langjährige Audi-Truppe verlassen, um gemeinsam mit Boss Jean-Michel Baert als Teammanager das Comtoyou-Team aufzubauen.

Zunächst war man mit Audi im TCR-Bereich erfolgreich. 2023 stieg man mit dem R8 LMS auch in den GT3-Sport ein, ehe 2024 der Wechsel zu Aston Martin folgte. Schon im ersten Jahr mit der britischen Marke gelang beim 24-Stunden-Klassiker in Spa-Francorchamps mit Thiim, Marco Sörensen und Mattia Drudi der Gesamtsieg, wodurch Aston Martin das Rennen erstmals seit 1948 wieder gewann.

2025 stieg Comtoyou mit dem Aston Martin Vantage GT3 Evo ein und holte beim Saisonfinale durch Gilles Magnus die erste Poleposition. 2026 entschied sich Aston Martin, das Team auch in der DTM werksseitig zu unterstützen, wodurch Werksfahrer Nicki Thiim den Belgier Magnus ersetzt. Nicolas Baert, bei dem es sich um den Sohn des Teambesitzers handelt, startet auch 2026 im zweiten Vantage.

Teams und Fahrer der DTM 2026:

Land: 1 Porsche; Fahrer: Bastian Buus

Manthey: 2 Porsche; Fahrer: Thomas Preining, Ricardo Feller

Comtoyou: 2 Aston Martin; Fahrer: Nicki Thiim, Nicolas Baert

5 bestätigte Fahrzeuge