DTM ändert BoP für Sonntag: Audi und Lamborghini müssen ordentlich einladen

Vor dem zweiten DTM-Renntag in Imola hat AVL Racetech zum zweiten Mal an diesem Rennwochenende die Balance of Performance überarbeitet. Am härtesten sind davon die am Samstag an der Spitze liegenden Audi-Teams und das Lamborghini-Team Grasser betroffen, für das Mirko Bortolotti von Startplatz 16 noch auf das Podest raste.

Beim Audi R8 LMS GT3 Evo II müssen vor dem Sonntags-Qualifying 25 Kilogramm eingeladen werden, wodurch Rene Rasts Bolide im Rennen durch die 25 Kilogramm Erfolgsballast um satte 40 Kilogramm schwerer ist als am Samstag. Durch seinen dritten Platz am Lausitzring hatte er ja schon beim Sieg fünf Kilo Erfolgsballast im Auto.

"Es dauert jetzt glaube ich mehr als einen Tag zum nächsten Sieg", scherzte Rast am Sonntagmorgen vor dem Qualifying wegen der neuen Ausgangslage.

Ferrari nach Enttäuschung komplett leer

Auch beim Lamborghini Huracan GT3 Evo müssen 25 Kilogramm eingeladen werden, wodurch Bortolottis Auto um 30 Kilogramm schwerer sein wird als noch am Samstag. Und auch die Porsche-Teams Bernhard und SSR Performance müssen bei 911 GT3 R fünf Kilogramm einladen.

Etwas entlastet wird dafür das Ferrari-Team AF Corse, nachdem man am Samstag beim Heimspiel enttäuschte und keine Punkte holte. Der 488 GT3 Evo wird am Sonntag mit dem Leergewicht von 1.295 Kilogramm an den Start gehen und dadurch um fünf Kilogramm leichter sein als am Vortag.

Biermaier: "Glaube, dass man etwas überkompensiert"

Was Abt-Teamchef Thomas Biermaier zur Änderung sagt? "Es wird definitiv schwierig. Ich glaube, dass das Thema ein bisschen überkompensiert ist, dass das ein bisschen zu viel ist, aber wir können das nicht ändern."

Biermaier betont, dass er nicht jammern möchte. "Das ist mir ganz wichtig. Wir müssen jetzt das Beste draus machen und schauen, was passiert. Rene trifft es durch die 25 Kilogramm vom Sieg gestern noch zusätzlich, wodurch das Rennen für ihn relativ interessant wird", grinst er. "Das Qualifying fährt er ohne die 25 Kilogramm."

Überarbeitete DTM-BoP Imola 2022:

Mercedes-AMG GT3: 1.330 kg/2 x 35 mm (Restriktor)

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.340 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,709 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.295 kg/1,590 bar (Ladedruck)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.345 kg/2 x 41 mm (Restriktor)

Porsche 911 GT3 R: 1.280 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

DTM-BoP Imola 2022 (Samstagsrennen):

Mercedes-AMG GT3: 1.330 kg/2 x 35 mm (Restriktor)

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.315 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,709 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.300 kg/1,590 bar (Ladedruck)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.320 kg/2 x 41 mm (Restriktor)

Porsche 911 GT3 R: 1.275 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

Mit Bildmaterial von ABT Sportsline.