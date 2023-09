DTM am Red Bull Ring: Alle Infos für Besucher

Der vorletzte Saisonstopp der DTM von 22. bis 24. September am Spielberg verspricht Spannung pur. Bereits auf dem Sachsenring tauschten Mirko Bortolotti und Thomas Preining nach jedem Rennen die Tabellenführung. Bei seinem Heimrennen am Red Bull Ring wird Preining alles geben, um Bortolotti wieder vom Thron zu stoßen.

Nur neun "Punkterl" trennen ihn von diesem Vorhaben. Motorsport-Fans dürfen sich auf knallhartes Racing freuen, denn in der deutschen Kult-Rennserie wird das Material wahrlich nicht geschont. Lackaustausch beschreibt nur vage, was die Fans bei der DTM auf der Rennstrecke zu sehen bekommen, wenn mehrere Kontrahenten Rad an Rad in engen Kurven um Punkte kämpfen.

Neben der geballten Supersportwagen-Power erwartet die Zuschauer on top ein sattes Rahmenprogramm.

DTM Fan Zone

Die DTM Fan Zone ist der Anziehungspunkt für Fans. Hier können die Besucher die Action auf der Rennstrecke auf einem Big Screen genießen oder an der DTM Reaction Wall ihre Reaktionsfähigkeit testen, während ein DJ auf der Eventbühne musikalisch Gas gibt.

Pitwalk Foto: Lucas Pripfl/Red Bull Ring

Autogrammstunden & Pitwalk

DTM Spielberg: Offenes Fahrerlager Foto: Lucas Pripfl/Red Bull Ring

Die beste Chance auf Autogramme und Selfies bietet sich bei "Meet the Drivers" mit den DTM-Piloten. Auch mit den Piloten des ADAC GT Masters und der Partnerserien Porsche Carrera Cup Deutschland, Porsche Carrera Cup Benelux und BMW M2 Cup sind am Rennwochenende Autogrammstunden geplant.

Sightseeing der speziellen Art

Autogrammstunde mit Lucas Auer Foto: Philip Platzer/Red Bull Ring

Service Road Tour Foto: Lucas Pripfl/Red Bull Ring

Anreise zum Red Bull Ring

Besucher können am Red Bull Ring kostenlos auf den ausgeschilderten Parkplätzen parken. Für den Anfahrtsweg mit dem Auto sind folgende Anfahrtsrouten empfehlenswert:

- aus Fahrtrichtung München: über A8, A1 und A9

- aus Fahrtrichtung Passau: über A8 und A9

- aus Fahrtrichtung Wien: über S6 bis Knoten St. Michael und S36

Tickets zum Vorverkaufspreis

Das DTM-Wochenende auf dem Red Bull Ring ist und bleibt ein Erlebnis für Motorsport-Fans und für die ganze Familie. Geöffnet sind die Tribüne Start-Ziel, die Steiermark Tribüne und die Red Bull Tribüne, eingeteilt in drei Kategorien.

Kinder unter 16 Jahren erhalten in Begleitung eines Erwachsenen in den Kategorien 1 und 2 eine Ermäßigung von 50 Prozent und in der Kategorie 3 erleben sie das gesamte PS-Spektakel bei freiem Eintritt! Im Vorverkauf sind Tagestickets für Samstag und Sonntag bereits ab 39 Euro erhältlich, Wochenendtickets können sich Fans ab 59 Euro sichern.

DTM Spielberg Pitwalk Foto: Lucas Pripfl/Red Bull Ring Details zu Tickets und alle Informationen zum DTM-Wochenende 2023 am Spielberg gibt es in der Red Bull Ring App oder unter www.redbullring.com.

Mit Bildmaterial von Philip Platzer/Red Bull Ring.