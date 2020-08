DTM-Auftakt in Spa 2020: Zeitplan, TV- und Streamzeiten

Auf die DTM-Saison 2020 haben wir die längste Zeit gewartet: Sie startet an diesem Wochenende endlich mit dem Saisonauftakt in Spa-Francorchamps! Es ist das erste Rennwochenende des durch die Coronakrise erzwungenen umgemodelten Kalenders. Und es ist das erste Mal seit 2005, dass sich die DTM mit den Werks- und Kundenteams von Audi und BMW wieder auf den Circuit de Spa-Francorchamps traut.

Die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen verbieten es dem Zuschauer leider, live vor Ort zu sein. Das Rennwochenende ist außerdem auf zwei Tage verkürzt - am Freitag finden keine offizielle Sessions statt. Wir geben einen Überblick über den Zeitplan von DTM und dem Rahmenprogramm am Rennwochenenden. Außerdem zeigen wir die TV- und Stream-Zeiten der DTM-Übertragung.

Die DTM wird sich die Traditionsstrecke mit der neuen DTM-Trophy und der beliebten BOSS GP teilen. Mit der DTM-Trophy hat die DTM-Dachorganisation ITR eine neue Serie für GT-Fahrzeuge ins Leben gerufen. Sie besteht aus einem internationalem Fahrerfeld von 18 Teilnehmern, die in Autos von Audi, BMW, KTM, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota an den Start gehen.

Die Boss GP (Big Open Single Seaters) setzt sich aus FIA-zertifizierten Formel-Rennfahrzeugen, darunter auch zahlreiche Formel-1-Boliden, der vergangenen Jahre zusammen. Sie zeichnet sich mit Speed und Lautstärke aus und hat schon in den vergangenen Jahren das DTM-Rahmenprogramm bereichert.

Der Zeitplan zum Saisonauftakt in Spa-Francorchamps:*

Samstag, 1. August:

09:00 - 09:45 Uhr: DTM Freies Training

10:05 - 10:35 Uhr: DTM-Trophy Freies Training 1

10:55 - 11:15 Uhr: DTM Qualifying 1

11:30 - 11:55 Uhr: BOSS GP Freies Training 1

12:10 - 12:30 Uhr: DTM-Trophy Qualifying 1

13:00 - 13:30 Uhr: DTM Startaufstellung

13:33 - 14:50 Uhr: DTM Rennen 1

15:15 - 15:45 Uhr: DTM-Trophy Rennen 1

16:00 - 16:35 Uhr: BOSS GP Freies Training 2

Sonntag, 2. August:

09:00 - 09:30 Uhr: DTM-Trophy Freies Training 2

09:45 - 10:25 Uhr: BOSS GP Qualifying

10:45 - 11:05 Uhr: DTM Qualifying 2

11:20 - 11:40 Uhr: DTM-Trophy Qualifying 2

12:05 - 12:25 Uhr: BOSS GP Rennen 1

13:00 - 13:30 Uhr: DTM Startaufstellung

13:33 - 14:50 Uhr: DTM Rennen 2

15:15 - 15:45 Uhr: DTM-Trophy Rennen 2

16:05 - 16:30 Uhr: BOSS GP Rennen 2

*Kurzfristige Änderungen im Programm möglich.

Es wäre aber kein DTM-Auftakt, wenn die sechs Werks- und vier Kundenteam-Fahrer nicht direkt in Ihr Wohnzimmer rasen würden! Die Rennen am Samstag und Sonntag können Sie auch in diesem Jahr wieder im Free-TV bei Sat.1 verfolgen. Das Training und die Qualifyings gibt es im Livestream auf ran.de. Die DTM geht außerdem jetzt offiziell mit ihrer OTT-Plattform "DTM Grid" an den Start, wo neben den Sessions und Zusatzmaterial zur DTM auch die DTM-Trophy und die BOSS-GP-Serie verfolgt werden können.

Der Zeitplan der Live-Übertragungen vom Saisonauftakt in Spa-Francorchamps:

Samstag, 1. August

8:55 Uhr: DTM Freies Training (ran.de, DTM Grid)

10:30 Uhr: DTM Qualifying 1 (ran.de, DTM Grid)

12:55 Uhr: DTM Rennen 1 (ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen 1 (Sat.1)

Sonntag, 2. August

10:30 Uhr: DTM Qualifying 2 (ran.de, DTM Grid)

12:55 Uhr: DTM Rennen 2 (ran.de, DTM Grid)

13:00 Uhr: DTM Rennen 2 (Sat.1)

Mit Bildmaterial von Audi.