DTM-Auto zu verkaufen! Aston Martin Vantage DTM kommt unter den Hammer

DTM-Liebhaber aufgepasst: Am Samstag wird in Monaco ein Aston Martin Vantage DTM aus der Saison 2019 versteigert! Der seltene Rennwagen, der von der HWA AG entwickelt wurde und dem ehemaligen Mercedes-DTM-Team aktuell auch gehört, kommt beim renommierten Auktionshaus RM Sotheby's unter den Hammer.

Das Fahrzeug ist einer von nur fünf Aston Martin Vantage DTM, die überhaupt gebaut wurden. Vier Autos kamen in der DTM-Saison 2019 zum Einsatz, pilotiert von Paul di Resta, Jake Dennis, Daniel Juncadella und Ferdinand Habsburg. Das fünfte Fahrzeug, das ausschließlich zu Testzwecken diente, wurde bereits vor einigen Jahren im Auftrag von HWA von einem Autohändler in Österreich zum Verkauf angeboten - für knapp 1,7 Millionen Euro!

Auf einen ähnlichen Preis dürfte HWA auch bei der aktuellen Versteigerung hoffen. Das erfahrene Auktionshaus RM Sotheby's rechnet allerdings mit einem Einstiegspreis zwischen 470.000 und 650.000 Euro. Die Entscheidung über den Kaufpreis fällt am Samstag im Rahmen des Monaco Historic Grand Prix.

Egal, wie hoch der Preis am Ende sein wird: Der Käufer würde in elitäre Kreise aufsteigen, wenn er nicht ohnehin dort verkehrt. Denn auch Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat sich im vergangenen Jahr einen der seltenen Aston Martin Vantage DTM zugelegt, den er bei Trackdays, Taxifahrten und privaten Events höchstpersönlich ans Limit treibt.

Umfangreiches Komplettpaket - inkl. zweitägiger Einführung!

Beim DTM-Auto, das am Wochenende in Monaco versteigert wird, handelt es sich um das ehemalige Einsatzauto von Juncadella. Mit dem Chassis V38-063 erzielte der Spanier insgesamt sieben Top 10 Resultate und war damit der erfolgreichste Aston-Martin-Pilot in der Saison 2019. Der Renneinsatz des Aston Martin Vantage DTM erfolgte damals unter dem Banner von R-Motorsport, allerdings in Zusammenarbeit mit HWA.

Wer den Aston Martin Vantage DTM ersteigert, erhält nicht nur ein umfangreiches Ersatzteilpaket mit Ersatzmotor, Getriebe und Frontsplitter sowie zusätzlichen Carbon-Bremsscheiben, Stoßdämpfern und Ersatzrädern dazu. Der Kaufpreis umfasst auch eine zweitägige, umfangreiche Einführung auf der Rennstrecke - natürlich ohne Reisekosten, Streckenmiete und Betriebsstoffe.

Die erfahrenen Ingenieure und Mechaniker von HWA werden den Käufer dabei mit allen Details des seltenen DTM-Rennwagens vertraut machen. Ähnlich wie Alonso, der sein Fahrzeug weiterhin von HWA betreuen lässt, könnte auch der neue Besitzer alle Revisionen und Reparaturen weiterhin vom erfahrenen Rennteam durchführen lassen. Alles gegen das nötige Kleingeld, aber das sollte der neue Eigentümer ohnehin mitbringen.

Zu Verkaufen: DTM-Prototyp mit 650 PS

Der DTM-Prototyp aus der Class-1-Ära wird von einem Zweiliter-Vierzylinder-Turbomotor mit 650 PS angetrieben. Dank des "Push-to-Pass"-Systems steigt die Leistung kurzzeitig nochmals um bis zu 50 PS. Die Leistung des Motors wird über die Vier-Scheiben-Carbonkupplung am Sechsganggetriebe und eine Kardanwelle aus Carbon an die Hinterachse übertragen.

Der Aston Martin wird vom 650-PS-Turbomotor angetrieben Foto: Peter Singhof

Für die optimale Bodenhaftung sorgt ein fortschrittliches Fahrwerk mit Doppelquerlenkern und durch Druckstangen betätigte Feder-Dämpfer-Einheiten an Vorder- und Hinterachse. Der rund 986 Kilogramm schwere Rennwagen wird vor den Kurven mithilfe einer Carbon-Bremsanlage verzögert.

Als Basis des DTM-Boliden dient ein Carbon-Monocoque mit Überrollstruktur aus Stahl, das von der Außenhaut aus Kohlefaser im Aston-Martin-Design umgeben ist. Stichwort Drag-Reduction-System (DRS): Der gewaltige Heckflügel lässt sich wie in der Formel 1 herunterklappen, um den Luftwiderstand zu verringern.

Die Höchstgeschwindigkeit des DTM-Renners wird mit 320 km/h angegeben. Innerhalb von nur 3,6 Sekunden soll das Auto aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigen, während der Fahrer im hochmodernen Renncockpit mit Multifunktionslenkrad und elektronischem Dashboard Platz nimmt.

Mit Bildmaterial von Peter Singhof.