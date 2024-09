DTM-BoP am Sachsenring geändert: Kann Abt im Titelkampf zurückschlagen?

Vor dem Sonntag hat die SRO Motorsports Group die Balance of Performance (BoP) für die DTM am Sachsenring leicht angepasst: Betroffen sind nur der Audi R8 LMS GT3 Evo II und der McLaren 720S GT3 Evo. Die Abt-Truppe um Kelvin van der Linde, der am Samstag mit Platz acht die DTM-Führung an Mirko Bortolotti abgeben musste, darf zehn Kilogramm Ballast aus der Gewichtskiste nehmen.

"Es war von Anfang an klar, dass wir uns schwer tun dieses Wochenende", meinte van der Linde nach dem Samstagsrennen im Gespräch mit Motorsport-Total.com. Im einzigen Freitag-Training habe er zwar die Bestzeit geholt, doch das sei auf das gute Grund-Set-up vom Test zurückzuführen gewesen.

"Jeder hat dann nachgelegt - und irgendwann fehlen uns halt sieben Zehntel", verwies er auf den Rückstand im Qualifying, in dem er nur Zehnter wurde. "Dass es im Rennen noch schlimmer sein würde, davon bin ich nie ausgegangen."

Daher hoffe er "wirklich, dass wir eine bessere Chance haben", so Kelvin van der Linde, für den es besonders schmerzhaft war, dass seine direkten Titelkonkurrenten Mirko Bortolotti und Maro Engel auf dem Podest standen.

Auf eine bessere Chance hofft mit Sicherheit auch die McLaren-Truppe Dörr Motorsport, obwohl es so aussieht als hätte man die Fahrwerks-Probleme endlich hinter sich gebracht.

Vor dem Sonntag darf die Mannschaft von Clemens Schmid und Ben Dörr fünf Kilogramm aus dem Mittelmotor-Turboboliden ausladen, zudem wird der Ladedruck im mittleren bis oberen Drehzahlbereich zwischen 0,01 und 0,02 bar erhöht, wodurch etwas mehr Leistung zur Verfügung steht.

Alle anderen Boliden blieben von der bislang einzigen BoP-Änderung am Sachsenring-Wochenende unberührt. Man darf nun gespannt sein, wie sich diese im Sonntags-Qualifying (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc.) auswirken wird.

DTM-BoP Sachsenring (neu):

Audi: 1.305 kg/2 x 36,5 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,00 - 2,75 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.300 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.330 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.295 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.330 kg/2 x 35 mm (Restriktor)

Porsche: 1.310 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)

Audi: -10 kg

McLaren: -5 kg/max. +0,02 bar (Ladedruck)

Keine Änderungen bei Lambda und Fahrhöhe

DTM-BoP Sachsenring (Samstag):

Audi: 1.315 kg/2 x 36,5 mm (Restriktor)

BMW: 1.295 kg/2,00 - 2,75 bar (Ladedruck)

Ferrari: 1.300 kg/1,78 - 2,50 bar (Ladedruck)

Lamborghini: 1.330 kg/1 x 51 mm (Restriktor)

McLaren: 1.300 kg/1,10 - 1,78 bar (Ladedruck)

Mercedes: 1.330 kg/2 x 35 mm (Restriktor)

Porsche: 1.310 kg/2 x 39,5 mm (Restriktor)