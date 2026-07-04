DTM-BoP bei sechs Autos geändert: Chance für Porsche und BMW?

Nach dem Samstagsrennen der DTM auf dem Norisring (Rennbericht) wurde die Einstufung der Boliden zum zweiten Mal geändert - und zwar bei sechs der acht GT3-Fahzeuge im Starterfeld: Das könnte vor allem bei BMW und Porsche, die bisher auf dem Stadtkurs in Nürnberg nicht in Schuss kommen, für Hoffnung sorgen.

Denn der Porsche 911 GT3 R Evo, mit dem "Grello"-Pilot Thomas Preining trotz des Vorteils durch eine Full-Course-Yellow-Phase beim Boxenstopp nicht über Platz neun hinauskam, wird am Sonntag um 15 Kilogramm leichter.

Beim BMW M4 GT3 Evo, der nach einem enttäuschenden Qualifying durch das Unfalldrama um Kelvin van der Linde und das frühe Aus von Marco Wittmann nicht das Ziel erreichte, dürfen zehn Kilogramm Ballast ausgeladen werden.

Zudem wird der Ladedruck im niedrigen und mittleren Drehzahlbereich zwischen 0,02 und 0,04 bar angehoben. Nur im hohen Drehzahlbereich gibt es keine Verbesserung. Eine Änderung, die nur noch Lokalmatador Wittmann betrifft, denn Teamkollege van der Linde wird am Sonntag wegen der enormen Beschädigung an seinem BMW nicht mehr an den Start gehen.

Die Konkurrenz von Porsche und BMW muss - mit Ausnahme des Lamborghini Temerario GT3 und des Ferrari 296 GT3 - eine ungünstigere Einstufung als am Samstag hinnehmen. Der Aston Martin Vantage GT3 Evo von Pole-Setter und Sieger Nicki Thiim wird um 15 Kilogramm schwerer. Zudem gibt es drei Autos, bei denen zehn Kilogramm Ballast in die Gewichtskiste eingeladen werden müssen.

Betroffen sind der Ford Mustang GT3 Evo, mit dem Arjun Maini Platz drei und damit einen weiteren Podestplatz für die HRT-Truppe herausfuhr, den Mercedes-AMG GT3, mit dem Maro Engel Platz zwei in Qualifying und Rennen erreichte, und den McLaren 720S GT3, der ohne die Disqualifikation von Ben Dörr wegen eines unterschrittenen Mindestgewichts auf Startplatz vier gestanden hätte.

Beim Mercedes-AMG GT3 gibt es noch eine zusätzliche Anpassung: Der Lambda-Wert, der das Benzin-Luft-Gemisch bei der Verbrennung bestimmt, wurde von 0,91 auf 0,93 erhöht. Dadurch wird das Gemisch magerer, was zu einer leichten Einbuße bei der Motorleistung führt.

Wie sich all das auswirkt, zeigt sich am Sonntag bereits um 9:05 Uhr im zweiten Qualifying (alle Infos zu TV-Zeiten, Stream etc)., bei dem laut der Wetterprognose allerdings auch Regenschauer nicht auszuschließen sind.