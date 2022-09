DTM-BoP für erstes Spielberg-Rennen geändert: Audi und Ferrari eingebremst

Audio-Player laden

Nach dem Qualifying in Spielberg, bei dem Audi auf der "Angststrecke" drei Piloten in die Top 4 gebracht hat, gibt es eine Änderung der Balance of Performance: Die Audi-Teams Abt und Rosberg müssen 15 Kilogramm Blasst in den R8 LMS GT3 Evo II einladen.

Aber nicht nur Rene Rast & Co. sind betroffen: Das Ferrari-Team AF Corse wird ebenfalls mit 15 Kilogramm Ballast eingebremst, wodurch Nick Cassidy, der durch Rasts Rückversetzung die Poleposition erbt, mit einer schwierigen Ausgangslage konfrontiert ist.

Denn der Neuseeländer erhält beim Rennen auch noch 25 Kilogramm Erfolgsballast für seinen Sieg in Spa ins Auto.

Weitere Änderungen betreffen die Lamborghini Huracan GT3 Evo, bei dem fünf Kilogramm Gewicht ins Auto kommen. Dadurch ist der Bolide von Mirko Bortolotti mit 1.335 Kilogramm gleich schwer wie der Audi und der Mercedes-AMG GT3.

Von den Änderungen profitieren sollten Mercedes-AMG, BMW und Porsche, die im Qualifying nicht ganz an der Spitze mitkämpften. Titelkandidat Lucas Auer hatte nach dem Qualifying gemeint, man sei "massiv zu langsam".

Und auch DTM-Leader Sheldon van der Linde, der nur von Startplatz 16 ins Rennen geht, forderte eine Anpassung der Einstufung.

Während der Mercedes-AMG und der BMW mit einer unveränderten Einstufung in das Sonntagsrennen gehen, dürfen die Porsche-Teams Bernhard und SSR Performance fünf Kilogramm ausladen. Lokalmatador Thomas Preining war als bester Porsche-Pilot nur auf Platz 13 gekommen.

DTM-BoP Spielberg 2022:

Mercedes-AMG GT3: 1.335 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.335 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,680 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.320 kg/1,590 bar (Ladedruck)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.335 kg /2 x 41 mm (Restriktor)

Porsche 911 GT3 R: 1.280 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

Audi: +15 kg

Ferrari: +15 kg

Lamborghini: +5 kg

Porsche: -5 kg

DTM-BoP Spielberg 2022 (Samstag-Qualifying):

Mercedes-AMG GT3: 1.335 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.320 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,680 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.305 kg/1,590 bar (Ladedruck)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.330 kg /2 x 41 mm (Restriktor)

Porsche 911 GT3 R: 1.280 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

