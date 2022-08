DTM-BoP für Sonntag geändert: Nächster Dämpfer für Lamborghini-Ass Bortolotti

Audio-Player laden

Neuer Tag, neue Balance of Performance (BoP): AVL Racetech hat die Einstufung der Fahrzeuge für den Sonntag angepasst. Und das bedeutet einen weiteren Rückschlag für Grasser-Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti, der zusätzlich zu seiner Rückversetzung um fünf Startplätze wegen der verschuldeten Kollision mit AF-Corse-Ferrari-Pilot Felipe Fraga nun auch noch 20 Kilogramm Ballast ins Auto bekommt.

Der Huracan GT3 Evo ist nun ohne Erfolgsgewichte mit 1.350 Kilogramm das schwerste Auto im Feld - und wiegt um zehn Kilogramm mehr als der Audi R8 LMS GT3 Evo. Denn auch die Teams der Ingolstädter müssen im Vergleich zum Samstag fünf Kilogramm Gewicht einladen.

Dazu kommt, dass die Abt-Piloten Kelvin van der Linde und Ricardo Feller durch die Plätze zwei und drei beim Samstagsrennen für das Sonntagsrennen auch noch Erfolgsballast von 15 und fünf Kilogramm erhalten.

Keine BoP-Änderung für Sieger Sheldon van der Linde

Das dritte Fahrzeug, das von der Änderung betroffen ist, ist der vom AF-Corse-Team eingesetzte Ferrari 488 GT3 Evo, der zehn Kilogramm Ballast erhält.

Der BMW M4 GT3 von Sieger Sheldon van der Linde, der nun die Meisterschaft mit 16 Punkten Vorsprung auf Bortolotti anführt, ist wie der Mercedes-AMG GT3 und der Porsche 911 GT3 R nicht von Anpassungen betroffen. Van der Linde erhält aber 25 Kilogramm Erfolgsballast für den Samstag-Sieg ins Auto.

Man darf gespannt sein, ob das für Mercedes-AMG die Chance bietet, in der Meisterschaft Boden gutzumachen. Lucas Auer, der den bisher einzigen Saisonsieg der Marke mit dem Stern in Portimao einfuhr, liegt in der Meisterschaft als bester Mercedes-AMG-Pilot mit 35 Punkten Rückstand auf Platz vier.

DTM-BoP Nürburgring 2022 (Sonntag):

Mercedes-AMG GT3: 1.335 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.340 kg/2 x 37 mm (Restriktor) + 5 kg

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,795 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.335 kg/1,590 bar (Ladedruck) + 15 kg

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.350 kg/2 x 41 mm (Restriktor) + 20kg

Porsche 911 GT3 R: 1.275 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

Lamborghini: +20 kg

Ferrari: +15 kg

Audi: +5 kg

DTM-BoP Nürburgring 2022 (Samstag):

Mercedes-AMG GT3: 1.335 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.335 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,795 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.320 kg/1,590 bar (Ladedruck)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.330 kg/2 x 41 mm (Restriktor)

Porsche 911 GT3 R: 1.275 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

