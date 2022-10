DTM-BoP Hockenheim 2022: Rückschlag für Mercedes-AMG und Lamborghini

Audio-Player laden

Die DTM reagiert nach dem Samstagsqualifying in Hockenheim und hat bei insgesamt drei Fahrzeugen die Einstufung in der Balance of Performance angepasst.

Erwischt hat es dabei den Mercedes-AMG GT3, den Lamborghini Huracan GT3 Evo und den Ferrari 488 GT3 Evo. Damit wird die BoP für insgesamt drei Titelaspiranten, nämlich Lucas Auer, Luca Stolz und Mirko Bortolotti, angepasst.

Dieses Trio sicherte sich im Qualifying am Samstagvormittag die ersten drei Startplätze für das vorletzte DTM-Rennen der Saison 2022. Der Mercedes-AMG und der Lamborghini müssen insgesamt fünf Kilogramm zuladen.

Ferrari hingegen darf im Samstagsrennen leichter fahren. Dem 488 GT3 Evo werden zehn Kilogramm abgenommen. Nick Cassidy und Felipe Fraga starten von den Positionen 15 und 19 in das Rennen. Die BoP-Einstufung ist jedoch nicht die einzige Änderung am Samstagmittag.

Die Rennleitung hat außerdem noch Startplatzstrafen von zehn Plätzen gegen die Titelanwärter Sheldon van der Linde und Thomas Preining sowie gegen Dennis Olsen ausgesprochen. In allen drei Fällen waren die Reifen zu einem nicht vorgesehenen Zeitpunkt am Auto montiert.

DTM Hockenheim 2022: So sieht die neue BoP aus

Der DTM-Gesamtführende van der Linde startet somit nur von Platz 16 in den Samstagslauf, Preining von Rang 18 und Olsen von Position 27.

DTM-BoP Hockenheim 2022 (neu):

Audi R8 LMS GT3 Evo II: 1.335 kg/2 x 37 mm (Restriktor)

BMW M4 GT3: 1.310 kg/2,721 bar (Ladedruck)

Ferrari 488 GT3 Evo: 1.320 kg/1,590 bar (Ladedruck)

Lamborghini Huracan GT3 Evo: 1.340 kg/2 x 41 mm (Restriktor)

Mercedes-AMG GT3: 1.340 kg/2 x 36 mm (Restriktor)

Porsche 911 GT3 R: 1.280 kg/2 x 48 mm (Restriktor)

Ferrari 488 GT3 Evo: -10 Kilogramm

Lamborghini Huracan GT3 Evo: +5 Kilogramm

Mercedes-AMG GT3: +5 Kilogramm

